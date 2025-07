Kammeltals Pfarrer soll bleiben: Gläubige sammeln Unterschriften

Eine überraschende Nachricht sorgt bei den katholischen Christen in der Gemeinde Kammeltal für erhebliche Unruhe. Der erst im September 2023 neu ins Amt berufene Ortspfarrer Johannes Reiber soll die Kirchengemeinde schon bald verlassen. Gegen diese Entscheidung der Diözese in Augsburg wurde eine Unterschriftenaktion initiiert, mit der sich fast 1000 Personen für den Verbleib des Pfarrers einsetzen. Die Nachricht von der Absetzung des Ortsgeistlichen hat in der 3400-Einwohner-Gemeinde vor wenigen Tagen wie eine Bombe eingeschlagen und mächtig Staub aufgewirbelt. Pfarrer Reiber selbst hatte die Gläubigen in einem Sonntags-Gottesdienst darüber informiert. Er sei von der Abberufung durch ein Schreiben vom Augsburger Bischof Meier in Kenntnis gesetzt worden. Konkrete Gründe für diese ungewöhnliche Maßnahme seien allerdings nicht genannt worden.

