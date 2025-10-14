„Keine Eventveranstaltung“: Wie Gundremmingen auf den Besucheransturm zur AKW-Sprengung blickt

Tobias Bühler kommt kopfschüttelnd aus seinem Büro. Die Anfragen beim Gundremminger Bürgermeister häufen sich gerade. In wenigen Tagen sollen die Kühltürme des Kernkraftwerks gesprengt werden, und schon wieder will ein Anrufer wissen, ob er an diesem 25. Oktober mit mehreren Bussen voller Besucher das Gelände ansteuern und wo er parken könne. Bühler kann ja verstehen, dass viele live dabei sein wollen, wenn das „Wahrzeichen der Region“ einstürzt. „Aber wir machen doch daraus keine riesige Eventveranstaltung.“ Da sei er restriktiv, „das wollen wir nicht, wir wollen das Chaos nicht noch größer machen“. Er fürchtet, dass die Verkehrsbehinderungen gewaltig sein werden. Wer nicht mittendrin stecken möchte, für den hat Bühler einen entscheidenden Tipp.

Normalerweise hat Gundremmingens Bürgermeister sie voll im Blick: Wenn Bühler aus den Panoramafenstern seines Büros im Rathaus schaut, ragen die beiden Kühltürme nicht weit vor ihm auf. An diesem Morgen nicht, der dicke Nebel verschlingt sie. Diese Wetterlage kennt er, in manchen Jahren, wie beispielsweise im vergangenen Herbst, war die grau-weiße „Suppe“ über Wochen Dauergast. Bühler hofft, dass sich am 25. Oktober die Schwaden verziehen. Er persönlich fände es schade, wenn an dem Tag, an dem „die größte optische Veränderung für die ganze Region seit Jahrzehnten“ erfolgt, nichts zu sehen wäre. Er gibt zu, dass er den Türmen durchaus hinterher trauern werde, mit ihnen gehe „ein Stück Heimat verloren“. Auf der anderen Seite freut er sich, wenn dieser Tag endlich vorbei ist, der Stress und die Sorgen dann auch abfallen können.

Seitdem der Termin der Sprengung feststeht, ist es das alles beherrschende Thema. Zwischen den vielen Gesprächen und Besprechungen mit dem Kraftwerksbetreiber und dem Landratsamt müssen unzählige Telefonate geführt werden. Der Anrufer an diesem Morgen, der mit Bussen kommen will, ist bei Weitem nicht der Einzige. Bühler bleibt bei allen freundlich, aber bestimmt. Nein, es gibt keine Busparkplätze, „die Infrastruktur gibt es nicht her“. Die einzigen größeren Flächen zum Parken liegen im Sperrbereich. Auf landwirtschaftlichen Feldern könne in dieser Jahreszeit unmöglich geparkt werden.

Die Gemeinde wolle auf keinen Fall in eine „Veranstaltungssituation“ rutschen. Deshalb hat der 45-Jährige auch alle Anrufer abgeblockt, die Buden für den Verkauf von Würstchen aufstellen oder Bierausschank anbieten wollten. Und da gab es Bühler zufolge „sehr viele Anfragen“. Zumindest auf Würstchen müsse man nicht ganz verzichten, im Dorfladen gibt es eine extra kreierte Spreng-Wurst zu kaufen. Ein Festzelt aufzubauen, komme indes überhaupt nicht infrage. Da sei zu befürchten, dass es zu schnell überfüllt sei und das Aggressionspotential steige.

Icon vergrößern Tobias Bühler ist seit elf Jahren Bürgermeister der Gemeinde Gundremmingen. Foto: Alexander Kaya Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Tobias Bühler ist seit elf Jahren Bürgermeister der Gemeinde Gundremmingen. Foto: Alexander Kaya

Dass der Verkehr zu einem Problem werden kann, damit rechnet Bühler. Zumal große Bereiche abgesperrt werden, und auch innerorts aus Gründen der Sicherheit an vielen Stellen Parkverbot herrscht. Der Gundremminger Bürgermeister weiß auch von seinem Amtskollegen in Grafenrheinfeld, wie es dort im vergangenen Jahr zuging. Als im August 2024 die Türme des Kernkraftwerks gesprengt wurden, rollten an die zehntausend Neugierigen an. „Es war verdammt viel los, die Straßen waren dicht“, sagt Bühler. Er habe deshalb auch schon mit Landrat Hans Reichhart diskutiert, wie man den Autoverkehr eindämmen könnte. Was wäre, wenn Gäste vermehrt mit dem Zug anreisten und man einen Shuttle-Verkehr vom Bahnhof in Offingen nach Gundremmingen einrichten würde? Die Idee hätten sie schnell wieder verworfen. Es hätte das Verkehrschaos nicht gemindert und wäre außerdem nicht finanzierbar gewesen.

Am Tag der Sprengung hält Tobias Bühler eine standesamtliche Trauung im Rathaus ab

Bühler empfiehlt jetzt einfach allen, es so zu halten, wie er selbst: Er wird am 25. Oktober sein Auto in der Garage stehen lassen und sich aufs Fahrrad schwingen. Von seinem Wohnort Schnuttenbach aus seien es ja nur wenige Kilometer bis nach Gundremmingen. Für Menschen aus der näheren Umgebung sei das Rad die perfekte Lösung, um dem Verkehrschaos zu entgehen. Andere, die eine weitere Anreise haben, könnten ihr Fahrrad in den Kofferraum packen, das Auto in sicherer Entfernung zum Kraftwerk parken und dann losradeln. „Dann entzerrt es sich vielleicht etwas“, so seine Hoffnung. Nur für eine kleine Gruppe besteht eine Ausnahme, mit dem Auto anfahren und quasi vor der Tür parken zu dürfen: Um 11 Uhr findet in der Pfarrkirche St. Martin eine Taufe statt, um 13 Uhr rückt eine Hochzeitsgesellschaft an, dann wird eine kirchliche Trauung gefeiert. Und um 15 Uhr steht noch die standesamtliche Trauung eines Paares im Rathaus an. Diese wird der Bürgermeister als Standesbeamter selbst vornehmen.

Icon vergrößern Am 25. Oktober, am Tag der Sprengung der Kühltürme, wird Bürgermeister Bühler im Rathaus von Gundremmingen eine standesamtliche Trauung halten. Foto: Peter Wieser Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Am 25. Oktober, am Tag der Sprengung der Kühltürme, wird Bürgermeister Bühler im Rathaus von Gundremmingen eine standesamtliche Trauung halten. Foto: Peter Wieser

Das öffentliche Leben müsse ja trotzdem weitergehen. Wer sich frage, warum Taufe und Trauungen genau an diesem Datum stattfinden müssen und nicht einfach hätten verschoben werden können, dem hält der 45-Jährige entgegen: Diese Termine seien von langer Hand geplant, eine Hochzeit müsse oft schon ein Jahr im Voraus gebucht werden. Der Termin für die Sprengung der Kühltürme stehe hingegen erst seit kurzem fest. Bühler hofft nur, dass die Detonation, die für 12 Uhr angesetzt ist, tatsächlich auch pünktlich über die Bühne geht. In Grafenrheinfeld war das im vergangenen Jahr nicht der Fall. Da verzögerte sich alles, weil sich ein Pro-Atomkraft-Aktivist in den Sperrbereich um das Werk geschlichen und sich nahe der Anlage an einen Strommast gekettet hatte. Bis er entdeckt und von dort heruntergeholt wurde, vergingen eineinhalb Stunden.

Um 16 Uhr soll im Auwald Sportzentrum eine Hochzeitsfeier beginnen

Eine Verzögerung in Gundremmingen würde auch eine weitere Hochzeitsgesellschaft in die Bredouille bringen. Um 16 Uhr soll im Auwald Sportzentrum die private Feier beginnen. Doch der Parkplatz liegt im Sperrbereich, der erst wieder freigegeben wird, wenn die Sprengung erfolgreich war. „Im Notfall werden wir eine Lösung finden, die Feier wird stattfinden“, verspricht der Bürgermeister. Die standesamtliche Trauung wird er selbstverständlich ebenfalls abhalten. Er werde rechtzeitig zum Rathaus zurückradeln, den dort deponierten Anzug anziehen und die Bürgermeisterkette umhängen. Und sollten die Türme bis dahin nicht gesprengt sein, werde er sich die Sprengung eben von seinem Büro aus anschauen. Vorausgesetzt, der Nebel macht ihm nicht einen Strich durch die Rechnung.

Info Gundremmingens Bürgermeister Tobias Bühler ist am Samstag, 18. Oktober, Gast in der Sendung „Zeit zu Reden“ bei a.tv. Das Interview führt Jan Klukkert. Zu sehen ist die Sendung am Samstag um 18.30 Uhr und auf der Mediathek.