Blasmusik, die die Seele berührt

„Musik hat Kraft, Musik durchbricht Mauern, Musik ist ein Lebensgefühl.“ Christiane Seibold hatte es am Sonntagnachmittag in der voll besetzten Kirche St. Georg treffend formuliert, als sie sich an die Zuhörerinnen und Zuhörer wandte: Blasmusik an einem Ort, der wie geschaffen ist, die Seele zu berühren. „Mit Zuversicht im Herzen – wenn Musik Hoffnung trägt“ – unter diesem Zeichen stand das Jahreskonzert des Musikvereins Kemnat, das wieder traditionell am dritten Adventssonntag stattfand.

