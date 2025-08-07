Icon Menü
Kinderbetreuung im Kreis Günzburg: Kinderschutzbund schließt Kinderstuben in Leipheim, Jettingen und Burgau

Landkreis Günzburg

Wieso die Kinderstuben in Leipheim, Jettingen und Burgau ab dem neuen Schuljahr zu bleiben

Der Kinderschutzbund schließt alle drei Kinderstuben im nördlichen Landkreis Günzburg. Zudem werden in Leipheim die Standorte der Mittagsbetreuung zusammengelegt.
Von Philipp Nazareth
    Die Kinderstuben in Leipheim, Jettingen und Burgau haben zum Ende des Schuljahres ihren Betrieb eingestellt. Kleinkinder ab einem Alter von eineinhalb Jahren wurden dort betreut.
    Die Kinderstuben in Leipheim, Jettingen und Burgau haben zum Ende des Schuljahres ihren Betrieb eingestellt. Kleinkinder ab einem Alter von eineinhalb Jahren wurden dort betreut. Foto: Hauke-Christian Dittrich, dpa (Symbolbild)

    Einkaufen gehen, die Wohnung putzen, dringend nötigen Papierkram erledigen oder einfach mal in Ruhe eine Tasse Kaffee trinken: Viele Dinge des alltäglichen Lebens können mit Kleinkindern zur Herausforderung werden. Für Väter und Mütter, die sich um Kinder in diesem Alter kümmern müssen, ist Zeit meist Mangelware. Eine kleine Entlastung hatte bis vor Kurzem der Kinderschutzbund im Landkreis Günzburg angeboten. In Leipheim, Jettingen und Burgau betrieb die gemeinnützige Organisation ihre sogenannten Kinderstuben, wo Eltern ihre Kleinen für wenige Stunden am Tag in Betreuung geben konnten. Zum neuen Kindergartenjahr aber wird es das Angebot an allen drei Standorten nicht mehr geben. In den Rathäusern ist das Bedauern deshalb groß.

