Wieso die Kinderstuben in Leipheim, Jettingen und Burgau ab dem neuen Schuljahr zu bleiben

Einkaufen gehen, die Wohnung putzen, dringend nötigen Papierkram erledigen oder einfach mal in Ruhe eine Tasse Kaffee trinken: Viele Dinge des alltäglichen Lebens können mit Kleinkindern zur Herausforderung werden. Für Väter und Mütter, die sich um Kinder in diesem Alter kümmern müssen, ist Zeit meist Mangelware. Eine kleine Entlastung hatte bis vor Kurzem der Kinderschutzbund im Landkreis Günzburg angeboten. In Leipheim, Jettingen und Burgau betrieb die gemeinnützige Organisation ihre sogenannten Kinderstuben, wo Eltern ihre Kleinen für wenige Stunden am Tag in Betreuung geben konnten. Zum neuen Kindergartenjahr aber wird es das Angebot an allen drei Standorten nicht mehr geben. In den Rathäusern ist das Bedauern deshalb groß.
Landkreis Günzburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden