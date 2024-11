Bundes- und Weltpolitik sind uns näher, als wir es glauben wollen

Die Ampel im Bund ist am Ende, in den USA zieht demnächst Donald Trump als 47. Präsident ins Weiße Haus ein, und in Israel muss der Verteidigungsminister gehen. Tel Aviv, Berlin und Washington scheinen auf den ersten Blick weit weg - doch diese erste Novemberwoche hat deutlich vor Augen geführt, dass Bundes- und Weltpolitik uns im Landkreis näher ist, als es scheint. Nicht nur, weil mit dem Israelischen Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, und dem scheidenden Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, diese Woche zwei Männer im Landkreis Günzburg zu Gast waren, die hautnah dran sind am Geschehen - und fundiert einschätzen und einordnen, was auf der weltpolitischen Bühne passiert.

Rebekka Jakob Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

USA Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Israel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis