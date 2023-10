Wahl 2023: Auch der Landkreis Günzburg rückt weiter nach rechts

Plus Die AfD mit ihrem Frontmann Gerd Mannes ist die eindeutige Siegerin der Landtagswahl im Kreis Günzburg. Das bedeutet harte Vertrauensarbeit für die etablierten Parteien.

Es ist auf den ersten Blick wie immer im Landkreis: Der Dreiklang Kirche, Mittagessen, Fußballplatz bestimmt für einige den Sonntag. Die Günz mündet bei Günzburg in die Donau. Und die CSU hat ihr Direktmandat bei der Landtagswahl geholt. Aber das ist dann wirklich nur der erste Blick, denn die Maskenaffäre, in die der bisherige Stimmkreisabgeordnete Alfred Sauter (juristisch nicht belangt, aber bei vielen moralisch unten durch) verwickelt war, hatte innerhalb der Kreis-CSU spürbare Erschütterungen ausgelöst.

Eine der Auswirkungen war, dass Landrat Hans Reichhart, zwischenzeitlich Sauter als CSU-Kreisvorsitzender nachgefolgt, mit seiner Bürloleiterin Jenny Schack eine Kandidatin aus dem Hut gezaubert hat, die vor allem eines vermitteln sollte: nicht zum Polit-Establishment zu gehören. Der Journalistin ist es in den vergangenen Monaten mit Fleiß gelungen, sich im Landkreis Günzburg einigermaßen bekannt zu machen. Aber ihr Ergebnis fällt mit 35,6 Prozent ähnlich schlecht aus wie das Parteiergebnis von 36,1 Prozent – und das in einem strukturkonservativen Landkreis. Das CSU-Resultat ist für die erfolgsverwöhnte Partei eine herbe Klatsche, in diesem Fall vielleicht auch den Günzburger Maskenspezialitäten ein Stück weit geschuldet.

