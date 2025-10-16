Nach der Sprengung der Kühltürme: Das sind die höchsten Gebäude im Landkreis Günzburg

Nicht einmal 30 Sekunden wird es dauern, bis das verschwindet, was Jahrzehnte eine Landmarke im Kreis Günzburg war: Die beiden Kühltürme des stillgelegten Kernkraftwerks Gundremmingen werden am 25. Oktober gesprengt. Für viele Menschen in der Region waren sie ein Wahrzeichen, ein Orientierungspunkt. Und das auch aufgrund ihrer Höhe. Je 159 Meter hoch sind die beiden Anlagen. Damit sind sie das zweithöchste Bauwerk im Landkreis. Doch jetzt, wenn die Kühltürme bald dem Erdboden gleichgemacht werden – welche Gebäude oder Bauten nehmen ihren Platz ein?
1. Abluftkamin stillgelegtes Akw Gundremmingen
Das höchste Bauwerk im Landkreis Günzburg ist ebenfalls auf dem stillgelegten Akw-Gelände zu finden. Es ist der Abluftkamin des ehemaligen Kernkraftwerks. Laut dem Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (LDBV) misst er eine Höhe von 170 Metern. Während die Kühltürme am 25. Oktober gesprengt werden, bleibt der Abluftkamin stehen. Und führt damit nach wie vor die Liste der höchsten Bauwerke an.
Mit der Sprengung der beiden Kühltürme Ende Oktober verliert der Landkreis seine zweithöchsten Bauwerke, die Jahrzehnte als Orientierungspunkt dienten. Sei es bei der Heimfahrt aus dem Urlaub von der Autobahn, bei einer Radtour durch die Region. Sogar vom Allgäu aus kann man die Anlagen bei gutem Wetter sehen, berichtet ein Leser gegenüber unserer Redaktion.
2. Windräder im Scheppacher Forst
Wer nach der Sprengung nach einem neuen Orientierungspunkt sucht, der wird weiter nach Süden blicken müssen. Seit 2016 drehen sich im Scheppacher Forst, nördlich der Autobahn A8, insgesamt acht Windräder. Ein Teil von ihnen, laut LDBV sind es drei Stück, misst 140 Meter. Nachdem die Kühltürme gesprengt sind, nehmen sie den Platz der zweithöchsten Bauten im Landkreis ein.
Sie könnten jedoch bald schon wieder von ihrem Platz verdrängt werden. Denn das Unternehmen Vento Ludens will den Windpark an dieser Stelle ausbauen. Zwei Anlagen sind am nordöstlichen Ende des Landkreises Günzburg geplant, am äußersten Rand auf Jettingen-Scheppacher Gemeindegebiet. Sie sollen deutlich höher als die bestehenden Windräder werden: Mit einer Gesamthöhe von 249,5 Metern würden sie die anderen Anlagen im Scheppacher Forst deutlich überragen. Und auch den Abluftkamin des stillgelegten Kernkraftwerks würden sie damit vom ersten Platz schubsen.
Aber auch östlich von Burtenbach könnten sich Ende 2028 Windräder drehen, die mit 262 Metern sogar nochmal höher wären, als die im Scheppacher Forst. Ob die Anlagen kommen,steht noch nicht fest.
3. Kirchturm St. Johannes Evangelist Ursberg
Weiter geht es im Süden, in Ursberg. Der Kirchturm der katholischen Pfarrkirche St. Johannes Evangelist erreicht mit seiner Zwiebel auf der Spitze eine Höhe von 68 Metern. Damit ist er der höchste Kirchturm im ganzen Landkreis Günzburg.
4. Kirchturm Klosterkirche Wettenhausen
Auf Platz vier landet nach der Sprengung ein weiterer Kirchturm, der ebenfalls zu einer ehemaligen Klosterkirche gehört. Der Turm der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Wettenhausen ist laut LDBV 64 Meter hoch.
5. Aussichtsturm Legoland
Hoch hinaus geht es auch im Legoland. Hier können Besucherinnen und Besucher in 43 Metern Höhe in einer Panorama-Kabine den Blick über den gesamten Freizeitpark schweifen lassen. Der Aussichtsturm an sich ist aber noch viel höher. Die rote „Lego“-Fahne weht in 60 Metern Höhe. Tatsächlich wird der Aussichtsturm von einem weiteren Kirchturm überragt, wenn auch nur knapp. Laut einer Urkunde der Stadt Thannhausen ist der Kirchturm der Thannhauser Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt sogar 61 Meter hoch.
6. Siloturm Mühlschlegel-Mühle in Leipheim
Das sechsthöchste Gebäude liegt im größten Gewerbegebiet im Landkreis Günzburg: 52,60 Meter hoch ragt der Silokomplex der Firma Mühlschlegel über dem Areal Pro in Leipheim. Der „Turmbau zu Leipheim“ gehört zu einer der hochmodernsten Mühlen Deutschlands und steht hier seit 2022.
7. Heilig Kreuz in Breitenthal
Knapp darunter liegt die Pfarrkirche Heilig Kreuz in Breitenthal: Mit 52 Metern ist der Turm der katholischen Kirche der dritthöchste Kirchturm im Landkreis Günzburg.
8. Frauenkirche und St. Martin in Günzburg
Platz acht teilen sich zwei Günzburger Kirchtürme: Der Turm der Frauenkirche und der von St. Martin sind je 50 Meter hoch.
9. St. Veitskirche in Leipheim
Fünf Meter kleiner ist dagegen der Turm der evangelischen St. Veitskirche in Leipheim. Mit 45 Metern liegt er etwas unter den beiden Günzburger Bauwerken.
10. St. Peter und Paul in Großkötz
Den zehnten Platz belegt der Kirchturm der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Großkötz. Er ist mit seinen 38 Metern Höhe einer der kleineren Kirchtürme im Landkreis.
Der Kirchtum von Thannhausen ist einschließlich Kreuz ebenfalls 64 Meter hoch und fehlt ebenfalls. Es sind hauptsächlich Türme aus dem nörlichen Landkreis Günzburg berücksichtigt.
St. Michael in Krumbach misst 47 Meter. Warum ist der Turm nicht in der Liste?
