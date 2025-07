„Wir haben top Radwege“: Wird der Landkreis aus der AGFK Bayern gekickt?

Mehr als rund 700 Kilometer touristische Radwege hat der Landkreis Stand heute. Weitere Lücken oder Neubauten in Kommunen stehen an oder sind geplant. Der Kreis Günzburg ist nach eigenen Angaben eine attraktive Radregion, das Schwäbische Donautal etwa hat sich bundesweit mit seinem Radwegenetz einen Namen gemacht. 2021 beschloss der Kreistag den Beitritt in die „Arbeitsgemeinschaft für fahrradfreundliche Kommunen in Bayern“ (AGFK Bayern) und die Zertifizierung als fahrradfreundliche Kommune. Die hierfür erforderlichen Maßnahmen sollten innerhalb der nächsten vier Jahre erfüllt werden. Im Rahmen einer sogenannten Vorbereisung im Juni 2023 wurde von der AGFK ein Katalog an Handlungsempfehlungen formuliert. Die gilt es bis zur Zertifizierung im Jahr 2027 zu erarbeiten. Doch Geld und Personal sind knapp und das Zertifikat gibt es nicht umsonst.

Sophia Huber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bayern Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Radweg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis