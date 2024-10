Neues Logistikzentrum in Leipheim: Stadträten stößt Vorhaben sauer auf

Anfang Oktober verkündeten die Logistikfirmen Nrep und Garbe in einer Pressemitteilung den Erwerb einer 20.000 Quadratmeter großen Fläche auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorsts in Leipheim. Die Unternehmen planen auf dem Areal Pro für 17 Millionen Euro ein Logistikzentrum, der Baubeginn soll im zweiten Quartal 2025 sein (wir berichteten). Bis zum Bericht in der Günzburger Zeitung war dies den Leipheimer Stadträten nicht bekannt, wie in der jüngsten Sitzung kritisiert wurde. Auch das Vorhaben an sich stößt auf Gegenwind aus dem Gremium.

