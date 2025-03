Berufsmusiker: Wie junge Talente in Krumbach den Takt ihres Lebens finden

Geduldig wartete Cilio mit seiner Geige in der Warteschlange. Der 18-Jährige aus Isny im Landkreis Ravensburg interessiert sich für eine Ausbildung an der Berufsfachschule für Musik in Krumbach. Deshalb ist er zum Infotag am vergangenen Sonntag gekommen. In zwei Dutzend Räumen konnten sich die Interessenten über die vielfältigen Möglichkeiten, die die Schule zu bieten hat, informieren. Es herrschte großer Andrang.

