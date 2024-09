Auf den Spuren von Erich Kästner: Aktuelles Kulturprogramm im Zehntstadel

„Wir sitzen alle im gleichen Zug und viele im falschen Coupé.“ Diese Zeilen von Erich Kästner haben Relevanz bis in die heutige Zeit, finden die Kulturreferentinnen Ilona Jehle und Sandra Parada, die das Kulturprogramm bis Jahresende im Zehntstadel vorstellen. Neben Kästner verraten die beiden noch weitere Höhepunkte der Herbstsaison in der Leipheimer Veranstaltungsstätte.

Besonders freuen sich die Kulturreferentinnen auf ein Format, das im Zehntstadel eher selten aufgeführt wird: eine Theaterrevue. Die österreichische Kompagnie Zelenski tritt am Donnerstag, 26. September, mit „Zug. Eine Reise mit Erich Kästner“ auf. Die fünfköpfige Musiktheatergruppe hat sich intensiv mit den Gedichten Kästners (1899-1974), der für sie weit mehr als ein Kinderbuchautor war, beschäftigt. In ihrem Stück in 13 Akten und 14 Liedern bringen die Salzburger Musiker mit Theatermacher Charly Rabanser diese Gedichte neuvertont auf die Bühne im Zehntstadel – in Form einer theatertauglichen Geschichte.

Theaterrevue mit anspruchsvollen Texten und lebhafter Musik

„Das Tolle ist, dass Kästners Worte heute nicht an Bedeutung verloren haben, im Gegenteil“, schwärmt Parada. „Deswegen heißt es ja: Erich Kästners Lyrische Hausapotheke heilt heute noch so manche Wunden.“ Die Lyrische Hausapotheke, eine Gedichtsammlung aus dem Jahr 1936, ist der Ausgangspunkt der Produktion der Kompagnie Zelenski, die in ihrer fiktiven Zugreise auf der Bühne auch Themen wie die wachsende Ungleichheit in der Welt und die drohende Klimakrise behandelt und warnende Parallelen des Autors, der heuer 125 Jahre alt geworden wäre, herausarbeitet. Jehle und Parada empfehlen die Theaterrevue für Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren. „Der Nationalsozialismus sollte in der Schule bereits durchgenommen worden sein“, so Parada, die Kästner als einen großen Humoristen, Satiriker und Menschenfreund bezeichnet. Neben anspruchsvollen Texten erwartet sie „richtig gute und lebhafte Theatermusik.“

Icon Vergrößern Franziska Wanninger und Florian Burgmayr kommen mit ihrem Programm „Der famose Freistaat“ nach Leipheim. Foto: Ulrich Leitner Icon Schließen Schließen Franziska Wanninger und Florian Burgmayr kommen mit ihrem Programm „Der famose Freistaat“ nach Leipheim. Foto: Ulrich Leitner

Bereits eine Woche vorher startet das Herbstprogramm mit der Münchner Lach- und Schießgesellschaft (Donnerstag, 12. September). Mit „Abgespeckt“ nimmt das dreiköpfige Ensemble das Publikum im Zehntstadel spielend, singend und dichtend mit auf eine amüsante Reise ins „Spa des Wahnsinns“. Unterhaltsam verspricht auch der Abend mit Kabarettistin und Autorin Franziska Wanninger zu werden, musikalisch begleitet vom Akkordeonisten und Tubisten Florian Burgmayr. Burgmayr ist auch Co-Autor von Wanningers Buch „Der famose Freistaat“, um dessen Inhalt sich das Bühnenprogramm dreht, das tiefe Einblicke in die bayerische Seele ankündigt. Franziska Wanninger und Florian Burgmayr kommen am Donnerstag, 17. Oktober, in den Zehntstadel.

Als einen sympathischen Künstler mit Nähe zum Publikum, der „alles anderes als eitel“ ist, beschreibt Parada Ludwig Seuss, bekannt durch die Spider Murphy Gang. Mit seinen Musikerfreunden Abi Wallenstein und San2 beschert Seuss den Zuhörerinnen und Zuhörern am Donnerstag, 24. Oktober, einen Konzertabend mit Blues und Boogie Woogie.

Icon Vergrößern Die Kompagnie Zelinzki reist aus dem österreichischen Salzburg an. Foto: Anna Reisinger Icon Schließen Schließen Die Kompagnie Zelinzki reist aus dem österreichischen Salzburg an. Foto: Anna Reisinger

„Worauf ich mich außerdem riesig freue, ist der Kindernachmittag im November, weil er bereits für Kinder ab drei Jahren gedacht und liebevoll und munter ist“, sagt die Kulturreferentin. „Umgedreht unterwegs – Lieder und Geschichten aus aller Welt“ am Sonntag, 17. November, sei ein kleines, feines Erlebniskonzert zweier Südamerikanerinnen zum Staunen und Mitmachen. Bei der Veranstaltung gebe es zudem auch Anknüpfungspunkte für Eltern, „das ist uns beim Kinderprogramm wichtig.“ Ein weiterer Termin für die Kleinen ist der Sonntag, 15. Dezember, wenn der Christkindlesmarkt von Kindern für Kinder im Schlosshof stattfindet und am Nachmittag mit dem Artisjok Theater „Vorfreude, schönste Freude“ lautet.

Das Weihnachtsfest greift auch die tanzende und singende Tuija Komi mit ihrer Band auf, und zwar auf skandinavische Art und Weise (Sonntag, 8. Dezember). Den Saisonabschluss macht der Kabarettist und Lyriker Holger Paetz mit seinem satirischen Jahresrückblick „So schön war‘s noch selten“ am Samstag, 21. Dezember.

Informationen zu Veranstaltungen und Kartenvorkauf gibt es im Internet unter www.zehntstadel-leipheim.de.

Das Herbstprogramm im Zehntstadel Leipheim auf einen Blick

Donnerstag, 12. September, 20 Uhr – Münchner Lach- und Schießgesellschaft: „Abgespeckt“ (Kabarett), Abendkasse und Einlass ab 19 Uhr.

Donnerstag, 26. September, 20 Uhr – Kompagnie Zelenski: „Zug. Eine Reise mit Erich Kästner“ (Theaterrevue), Abendkasse ab 19 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr.

Donnerstag, 17. Oktober, 20 Uhr – Franziska Wanninger & Florian Burgmayr: „Der famose Freistaat“ (Musikkabarett), Abendkasse und Einlass ab 19 Uhr.

Donnerstag, 24. Oktober, 20 Uhr – Ludwig Seuss mit Abi Wallenstein und San2 (Konzert), Abendkasse und Einlass ab 19 Uhr.

Dienstag und Mittwoch, 29. und 30. Oktober, 10 bis 16 Uhr – „Herzwerk: Blaue Ente trifft Hundertwasser“ (Kunst-Workshop für acht- bis 14-Jährige), Anmeldung bis 13. Oktober per E-Mail an kultur@zehntstadel-leipheim.de.

Freitag, 8. November, 20 Uhr – Stefan Kröll: „Aufbruch“ (Kabarett), Abendkasse und Einlass an 19 Uhr.

Sonntag, 17. November, 15 Uhr – „Umgedreht unterwegs – Lieder und Geschichten aus aller Welt“ (Erlebniskonzert für Kinder ab drei Jahren), Einlass ab 14.45 Uhr.

Freitag, 22. November, 20 Uhr – Songland Trio: „These are the days“ (Song Poetry), Abendkasse und Einlass ab 19 Uhr.

Sonntag, 8. Dezember, 19 Uhr – Tuija Komi & Band: „Joulu & Jul“ (Skandinavischer musikalischer Weihnachtszauber), Abendkasse und Einlass ab 18 Uhr.

Sonntag, 15. Dezember, 14 bis 19 Uhr – Christkindlesmarkt von Kindern für Kinder im Schlosshof, der Eintritt ist frei.

Sonntag, 15. Dezember, 15 Uhr – Artisjok Theater: „Vorfreude, schönste Freude“ (Theatercollage zum Mitmachen rund um den Adventskalender für Kinder ab vier Jahren), Kasse ab 14.15 Uhr, Einlass ab 14.45 Uhr.

Samstag, 21. Dezember, 20 Uhr – Holger Paetz: „So schön war‘s noch selten“ (Kabarett), Abendkasse und Einlass ab 19 Uhr.