vor 53 Min.

Am Wahltag auf der Bühne: Das ist Landensbergs neuer Bürgermeister

Plus Im Theater spielte der neue Landensberger Rathauschef Leonhard Steinle den Bauern, auch im richtigen Leben ist er Landwirt. Wie er die Wahl erlebt hat und welche Ziele er hat.

Von Peter Wieser

Es war ein fast normaler Sonntag in der Gemeinde Landensberg. Nichts ließ darauf schließen, dass an diesem Tag ein neuer Bürgermeister gewählt wurde. Entspannt war die Stimmung an den beiden Orten, in denen gewählt wurde, im Ortsteil Landensberg im Vereinsheim und im Ortsteil Glöttweng im Feuerwehrhaus. Nur der später frisch gewählte Bürgermeister Leonhard Steinle war etwas im Stress am Wahltag: Er hatte noch einen Auftritt mit der Glöttwenger Holzwinkelbühne zu absolvieren.

Die ersten Wählerinnen und Wähler gaben bereits kurz nach der Öffnung um acht Uhr morgens ihre Stimme ab – danach war es ein über den Tag verteiltes kontinuierliches Kommen und Gehen. Ein Wahltag wie jeder andere auch und mit einer akzeptablen Wahlbeteiligung, nannten es Zweiter Bürgermeister Fritz Grasberger, Wahlvorstand in Glöttweng, und Hedwig Bierlein, Mitglied des Gemeinderats und Wahlvorstand in Landensberg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

