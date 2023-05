Landensberg hat einen neuen Bürgermeister

Leonhard Steinle wird am Sonntag mit großer Mehrheit gewählt. Er erhält 65 Prozent der Stimmen.

Knapp drei Monate nach dem Tod von Johannes Böse war die Gemeinde Landensberg mit Ortsteil Glöttweng ohne Ersten Bürgermeister. Die Amtsgeschäfte führte während dieser Zeit Zweiter Bürgermeister Fritz Grasberger. Am Sonntag war Neuwahl, das Landratsamt Günzburg hatte den Termin auf den 7. Mai festgesetzt. Die Wahl muss innerhalb von drei Monaten stattfinden, nachdem die Funktion vakant geworden war. Der neu gewählte Bürgermeister wird bis zum Ablauf der Wahlperiode des Gemeinderats, bis zum 30. April 2026, im Amt sein. Fritz Grasberger hatte im Gespräch am Vortag noch betont: Nach diesem „Schwebezustand“ müsse endlich wieder Normalität einkehren.

Am 12. März hatten die Freie Wählervereinigung Landensberg mit Tobias Geiger und der Freie Wählerblock Glöttweng mit Leonhard Steinle jeweils einen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl benannt. Beide hatten bei den Nominierungsversammlungen im Vereinsheim in Landensberg und im Gasthof Fink in Glöttweng betont, all das, was Johannes Böse angestoßen habe, weiterführen zu wollen. In Landensberg wurde, wie in der Vergangenheit, im Vereinsheim gewählt. Im Ortsteil Glöttweng war erstmals das neue Feuerwehrgerätehaus Ort der Wahl.

Die Wahlbeteiligung lag bei 56,7 Prozent

Am Sonntagabend um kurz nach 18.15 Uhr stand das Ergebnis fest: Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger hat sich für Leonhard Steinle als Ersten Bürgermeister der Gemeinde Landensberg ausgesprochen. Von den insgesamt 580 Wahlberechtigten gaben ihm 193 (65,4 Prozent) ihre Stimme. 102 (34,6 Prozent) Stimmen erhielt Tobias Geiger. Sowohl in Landensberg als auch in Glöttweng herrschte in den Wahllokalen am Sonntag ein regelmäßiges Kommen und Gehen der Wählerinnen und Wähler. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,7 Prozent, 86 Bürgerinnen und Bürger hatten sich für die Briefwahl entschieden.

„Die Bürgerinnen und Bürger haben mir ihr Vertrauen geschenkt und ich werde mich in die Belange der Gemeinde einarbeiten“, erklärte Leonhard Steinle. Das Wichtigste sei, dass die Gemeinde wieder in ein normales Fahrwasser gerate. Am Montagabend wird Leonhard Steinle im Gemeindehaus in seinem Amt als Erster Bürgermeister der Gemeinde Landensberg vereidigt.