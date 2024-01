Narren ziehen durch Landensberg: So schön war der Umzug im Landkreis

Viele Närrinnen und Narren säumten in Landensberg die Straßen und bejubelten die vielen Motivwagen aus mehreren Landkreisen.

Der „Holzwinkler Fasnachtshaufa“ Landensberg eröffnete mit ihrem 18. Faschingsumzug, die Umzugssaison im Landkreis Günzburg. Aus drei Landkreisen, Günzburg, Augsburg, Dillingen, kamen tolle Motivwagen mit ihren Fuß-Gruppen. Die Wagenbauer ließen sich auch in diesem Jahr wieder einiges einfallen. ZU sehen waren etwa ein Zirkus, Super Mario, Jim Knopf, Mad Max, Werner, die Eiskönigin, ja sogar der Luxusdampfer Titanic waren zu bestaunen. Die beiden Vorsitzenden Martin Pfob und Robin Egger waren mit dem Wetter, der Stimmung aber auch mit der Disziplin der Umzugsteilnehmer zufrieden.

Der Umzug in Landensberg ist Fest für die ganze Familie, ein friedlicher Umzug mit Atmosphäre und toller Stimmung, sagen die beiden Vorsitzenden. Für die Sicherheit sorgte ein Security-Team, die Polizei Burgau, die Feuerwehr regelte den Verkehr und für eventuelle medizinische Notfälle standen die Sanitäter bereit. Die Besucher und Maskerer konnten sich an drei Verpflegungsstellen stärken, zudem im Lagerhaus, mit Pizza-Straße, wo auch ein Zelt stand.

89 Bilder So schön bunt war der Faschingsumzug 2024 in Landensberg Foto: Ernst Mayer

Rund 1800 Närrinnen und Narren besuchen den Umzug in Landensberg

An der Bushaltestelle, mitten im Ort auf einem LKW stellten Marcel Lehnert und Andre Egger die Teilnehmer mit flotten Sprüchen vor. Egger überreichte den Gruppen ein kleines Präsent. Genau um 13.66 Uhr ertönte der Startschuss der örtlichen Böllerschützen, dann setzte sich der Gaudiwurm von Neumünster her kommend in Bewegung. Die Jungen Wilden von dem Holzwinkel führten den Zug mit ihrem Mottowagen "Die Eiskönigin“ an, die „WZ Landensberg“ als „Fred Feuerstein“. Die Jüngsten, die „Bazis and Kids“ kamen mit dem Motivwagen „Alice im Wunderland“. Dahinter reihten sich über 50 farbenprächtige Gaudiwagen aus den Landkreisen Günzburg, Augsburg und Dillingen ein.

Nach dem Umzug war das Ziel, fast aller Narren, Besucher, Maskerer, das Lagerhaus und Zelt mit DJ Alex Holly. Zur Party gab es am laufenden Band frische Pizzas von der Pizzabackstraße. Etwa 1800 Besucher Närrinen und Narren waren laut Veranstalter gekommen, um zuzusehen, wie sich der Gaudiwurm bei gutem Umzugswetter, Sonnenschein und mit Temperaturen um den Gefrierpunkt durch Landensberg schlängelt.