Landensberg

12:00 Uhr

In Landensberg gibt es künftig eine Hochzeitswiese

Plus Bei der dritten Bürgerversammlung innerhalb weniger Wochen stellt Bürgermeister Johannes Böse die Planungen für die nähere Zukunft vor.

Von Peter Wieser

In der Gemeinde Landensberg bewegt sich etwas. Bereits im April hatten zwei gut besuchte Bürgerversammlungen stattgefunden, in denen es ausschließlich um das Thema Bürgerhaus gegangen war und Ergebnisse aus dem Seminar an der Schule für Dorf- und Landentwicklung in Thierhaupten vorgestellt wurden. Diesen Punkt in die reguläre Bürgerversammlung am Mittwoch aufzunehmen, hätte wohl den Rahmen gesprengt. Sobald es darüber weitere Erkenntnisse gibt und der nächste Planungsstand erreicht ist, soll zu einer separaten Veranstaltung eingeladen werden, erklärte Bürgermeister Johannes Böse. Erneut waren wieder rund 40 Bürgerinnen und Bürger in das Landensberger Rathaus gekommen.

