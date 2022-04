Landensberg

Wird aus der Landensberger Dorfschänke Kreuz ein Bürgerhaus?

Plus In zwei Bürgerversammlungen wurde diskutiert, ob die Dorfschänke in Landensberg zum Bürgerhaus werden soll. Dazu wurden auch Ergebnisse eines Seminars präsentiert.

Von Peter Wieser

Ein Bürgerhaus anstelle des stark sanierungsbedürftigen und nicht mehr zeitgemäßen Vereinsheims: Damit beschäftigt sich der Landensberger Gemeinderat schon seit Jahren. 2016 hatte es eine Planung für den Bau eines Bürgersaals gegeben. Per Bürgerentscheid war das Vorhaben seinerzeit gekippt worden. Eine aufwendige Bürgerbefragung sollte Aufschluss über die Meinungen möglichst aller Bürgerinnen und Bürger geben, wie, wo und in welcher Form ein solches Projekt realisiert werden könnte. Am 4. und am 5. März 2022 hatten die Mitglieder des Landensberger Gemeinderats auf Anraten des Amtes für Ländliche Entwicklung Schwaben (ALE) mit Vertretern örtlicher Vereine und Gruppen an einem Seminar an der Schule für Dorf- und Landentwicklung (SDL) Thierhaupten zum Thema "Bürgerhaus Gemeinde Landensberg" teilgenommen. In zwei Bürgerversammlungen, am Dienstag und am Mittwoch im Landensberger Rathaus, stellten Bürgermeister Johannes Böse und sein Stellvertreter Fritz Grasberger die Ergebnisse vor.

