Ein Dorf trauert: So nimmt Landensberg Abschied von seinem Bürgermeister

Für Johannes Böse wird eine Abschiedsandacht in der Landensberger Heilig-Kreuz-Kirche organisiert. Seine Urnenbeisetzung findet woanders im engsten Familienkreis statt.

Der Schock sitzt tief im 700-Einwohner-Dorf Landensberg. Und das, was seit vergangenen Sonntag Gewissheit ist, wird noch lange nachwirken. Wie berichtet hat sich der 26 Jahre junge Bürgermeister Johannes Böse das Leben genommen. Jetzt geht es darum, ihm die letzte Ehre zu erweisen.

Bürgerinnen und Bürger kommen ans Gemeindehaus und legen Blumen ab, Bilder zeigen den Verstorbenen, Grablichter sind bereits abgebrannt oder brennen noch. Die Fahne mit dem Dorfwappen hängt auf halbmast. Ein Dorf trauert.

Die Flagge im Dorf weht auf halbmast und ist mit Trauerflor versehen. Foto: Georg Fink

Das hatte mit dem jungen Mann zu tun. Seit er im Frühjahr 2020 Bürgermeister geworden ist, hat er bereits einiges bewegt und wollte noch viel mehr bewegen. "Der Johannes stand für den positiven Neuaufbruch", sagt sein Stellvertreter Fritz Grasberger. "Du hast gespürt, da ist jemand da, der mit Lust versucht hat, die Gemeinde voranzubringen."

Der Gemeinderat von Landensberg hat sich fast komplett verändert

Bis auf Alexandra Merk sind die anderen acht Gesichter neu im aktuellen Gemeinderat. Viele Themen, die "unterschwellig" schon da gewesen seien, habe Johannes Böse angepackt und zum Laufen gebracht. Grasberger erwähnt als Beispiele die Erschließung eines Baugebiets und das Bemühen, sich mit anderen Gemeinden neu aufzustellen mit dem Ziel, die Wasserversorgung langfristig zu sichern. Ein regelrechtes Minenfeld ist das Bürgerhaus in Landensberg, wenn es um die Ausstattung, die Nutzungsberechtigung und den Standort geht. Sensibilität legte der Bürgermeister deshalb an den Tag und bemühte sich, alle, die es betraf, zu Beteiligten an diesem Prozess zu machen und aus dem Betroffenen-Status herauszuholen.

Das müssen in Zukunft andere übernehmen. In der Gemeinde haben Bekannte, Freunde und Vertreter von Vereinen Gelegenheit, dem jungen Mann Lebewohl zu sagen. Der erste Samstag nach dem Fasching ist dafür vorgesehen. Die Abschiedsandacht am 25. Februar beginnt um 10.30 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche. Da die Kapazität des Gotteshauses ziemlich schnell erschöpft sein dürfte, soll in einem Nebengebäude und womöglich in einem Zelt Raum für Trauerende geschaffen werden. Die Trauerfeier soll auch dorthin übertragen werden. Ob das ausschließlich per Ton geschieht oder mit Bild und Ton, steht noch nicht fest.

Abschied von Johannes Böse: Ein Trauerredner für alle Vereine

Ein Redner soll stellvertretend für alle Dorfvereine sprechen, in denen Johannes Böse Mitglied war. Bürgermeister-Vize Grasberger wird für die Gemeinde eine Rede halten. Die Urnenbeisetzung selbst findet im engsten Familienkreis auf dem Friedhof in Jettingen statt. In der Marktgemeinde hat die Familie viele Jahre gewohnt.

Während der Kinderfasching an diesem Freitagnachmittag im Gasthof Adler (Gemeindeteil Glöttweng) noch stattfindet, ist der Seniorenfasching vom Gastwirtspaar Georg und Irmgard Fink nach Rücksprache mit Ingeborg Heitz-Winkler, die sich um die Belange älterer Menschen im Dorf kümmert, abgesagt worden. Und was macht der "Holzwinkler Faschingshaufa", der aus den "Jungen Wilden" und dem "WZ Landensberg" besteht (WZ steht für Wohnzimmer und deutet auf die Anfänge hin). Vorstandsmitglieder sind am Mittwochabend zusammengekommen und haben entschieden, in den letzten Faschingstagen weiterhin an Umzügen teilzunehmen. Sie glauben, dass dies im Sinne des Verstorbenen ist, der gerne gefeiert hat. "Besonders die Jungen hat es schwer erwischt", sagt Landwirt und Gastwirt Fink. Denn es sei "ihr Bürgermeister" gewesen, "auf den sie unheimlich stolz waren".