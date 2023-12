Landensberg

Marode Kanäle müssen in Landensberg dringend saniert werden

In der Gemeinde Landensberg besteht in Bezug auf das Wasser- und Kanalnetz großer Handlungsbedarf. Nach und nach sollen die Sanierungsmaßnahmen erfolgen.

Im Gemeinderat wurden die Ergebnisse einer Zustandserfassung und Sanierungsmaßnahmen vorgestellt. Es wurde darüber beraten, wie die Gemeinde weiter vorgehen möchte.

Von Peter Wieser

Bereits vor längerem hatte die Gemeinde Landensberg im Rahmen eines Infrastrukturkonzepts eine Zustandserfassung der Wasserleitungen und Kanäle in Auftrag gegeben. Auch die Beschaffenheit der Straßen wurde betrachtet. In der jüngsten Gemeinderatssitzung Sitzung stellte Klaus Habersetzer vom Günzburger Ingenieurbüro Degen und Partner die Ergebnisse vor. Es werde wohl einiges an Erwachen geben, was in der Gemeinde Sache sei, hatte Bürgermeister Leonhard Steinle angemerkt. Dass dort, was Wasser und Kanal betrifft, dringender Handlungsbedarf besteht, ist bekannt.

Wenn man für eine bestimmte Sparte Maßnahmen ergreife, betrachte man auch die anderen und gehe nach einem sinnvollen Konzept vor, so Habersetzer, indem er sich auf die einzelnen Bestandteile der vorangegangenen Untersuchungen bezog. Aus den Erkenntnissen könne ein Maßnahmenpaket ausgearbeitet werden: Was notwendig sei, wo man Prioritäten setzen sollte und wo man letztlich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen könne. Was die Zustände der Straßen betrifft, sieht es in Landensberg und im Ortsteil Glöttweng zumindest nicht schlecht aus. Das Trinkwassernetz dagegen befindet sich inzwischen in überwiegenden Teilen an der Grenze der Nutzungsdauer. Verbesserungsmaßnahmen wären unter anderem auch Ringschlüsse an den vorhandenen Stichleitungen, um konstantere Druckverhältnisse und eine Erhöhung der Fließgeschwindigkeit in den Leitungen sicherzustellen.

