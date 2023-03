Landensberg

Nach dem Tod des Bürgermeisters stellen sich zwei Landensberger zur Wahl

Leonhard Steinle (links) und Tobias Geiger stellen sich in Landensberg als Bürgermeister zur Wahl.

Plus Am Sonntag wurden in zwei getrennten Versammlungen die beiden Bewerber benannt. Dabei gab es lange keinen Kandidaten für die Freie Wählervereinigung Landensberg.

Von Peter Wieser

Am 7. Mai wird in der Gemeinde Landensberg ein neuer Bürgermeister gewählt. Am Sonntagabend haben zeitgleich die Freie Wählervereinigung Landensberg und der Freie Wählerblock Glöttweng einen Kandidaten benannt. Beide Versammlungen hatten mit einer Gedenkminute für den verstorbenen Bürgermeister Johannes Böse begonnen.

