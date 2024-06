Auch im Landkreis Günzburg könnte das Organspende-Tattoo Leben retten

Das "OptInk" ist ein kostenloses Tattoo, das die Zustimmung zur Organspende symbolisiert. Eine Tätowiererin aus Kammeltal beteiligt sich an der Aktion.

Im vergangenen Jahr gab es laut der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) in der Bundesrepublik 965 Organspender, 3646 Transplantationen wurden durchgeführt. Doch der Bedarf ist weitaus höher. Zum 1. Januar 2023 standen allein in Deutschland etwa 8500 Menschen auf der Warteliste für ein Spenderorgan. Der Tag der Organspende, der seit 1993 jährlich am ersten Samstag im Juni stattfindet, soll für mehr Bewusstsein sorgen. Einige Menschen, darunter auch Prominente und Politiker, haben sich das sogenannte OptInk auf der Haut verewigen lassen – ein kostenloses Tattoo, das eine Zustimmung zur Organspende symbolisiert. Eine Tätowiererin aus dem Landkreis Günzburg sticht es ebenfalls.

Sabrina Haite-Haas hat seit 2018 ihr Tattoostudio mit dem Namen "Make it Ink" im Kammeltaler Ortsteil Unterrohr. Ihre Kundinnen und Kunden lassen sich dort allerlei unterschiedliche Motive verewigen, und seit vergangenem Jahr auch das OptInk-Motiv. "Ich finde das Thema wichtig. Es gibt so viele Menschen, die ein Organ suchen", erklärt die Künstlerin zu ihren Beweggründen, das Tattoo anzubieten. Es sei einfach ein Zeichen, dass man helfen möchte. Im Landkreis ist sie laut der Website des Vereins Junge Helden, dem das Organspende-Tattoo entstammt, die einzige Tätowiererin, die es anbietet.

Die Tattoo-Studios bieten das OptInk in unterschiedlichen Formen an

Sie bietet dieses kostenlos zusätzlich zu einem bezahlten Tattoo an. Der Verein Junge Helden stellt den teilnehmenden Studios frei, wie sie das OptInk anbieten. Manche Künstlerinnen und Künstler bieten das Grundmotiv, welches aus einem ganzen Kreis und zwei Halbkreisen besteht und ein Akronym für "Organ Donor", sprich Organ-Spender, darstellt, grundsätzlich kostenfrei an, manche wie Haite-Haas in Verbindung mit einem zweiten Motiv. Die Tätowiererin erzählt, dass es sich einige "verschönert" stechen lassen, sprich das Motiv etwa mit Farben, Blumen oder Ranken verzieren lassen. Diese Ausgestaltung ist dann jedoch nicht mehr kostenfrei.

"Ich hab' letztes Jahr ziemlich am Anfang von der Aktion mitbekommen und mich dann gleich angemeldet", erzählt sie. Als Dankeschön erhielt sie von Junge Helden eine Geschenkbox mit Tätowiernadeln und Pflegeprodukten. Vor allem zu Beginn sei die Nachfrage nach dem Motiv groß gewesen, dennoch würden auch heute noch Kunden das OptInk nachfragen – wenn auch nicht mehr so häufig.

Haite-Haas erzählt, dass sie sogar Kunden, die vorher keine Organe spenden wollten, von dem Tattoo überzeugen konnte. "Wenn ich so jemandem helfen kann, mach' ich das. Ich brauche meine Organe nach dem Tod nicht mehr", sagt die Künstlerin.

GZ-Leserin über das Organspende-Tattoo: "Wir waren ziemlich begeistert."

Diese Einstellung haben auch unsere Leserin Bettina Böhm und ihre Freunde. Böhm erzählt, dass im vergangenen Jahr mit Freundinnen an der BR-Radltour teilgenommen und dort eine Frau kennengelernt hat, die das Motiv auf ihrer Haut verewigen ließ. "Wir waren ziemlich begeistert und so haben wir kurzerhand beschlossen, es uns auch stechen zu lassen", sagt sie. Bei einem "Hausbesuch" einer befreundeten Tätowiererin bei Böhms Partner in Zusmarshausen haben sich die vier Freundinnen und drei weitere Freunde das OptInk tätowieren lassen. In ihrem Freundeskreis fand die Idee so guten Anklang, dass sich zwei weitere das Motiv unter die Haut stechen ließen.

GZ-Leserin Bettina Böhm und ihre Freunde haben sich für das OptInk-Grundmotiv entschieden. Foto: Bettina Böhm

Laut dem Verein Junge Helden ersetzt das Tattoo nicht den Organspendeausweis oder den Eintrag im Organspende-Register, dennoch sei es "eine klare Willenserklärung, ein Zustimmungsnachweis und ein deutliches Statement für deine Angehörigen". Denn die Angehörigen sind diejenigen, die in der Praxis über eine Organspende entscheiden.

Damit auch das medizinische Personal im Fall der Fälle das Organspende-Tattoo als solches erkennt, arbeitet der Verein nach eigenen Angaben eng mit der medizinischen Fachwelt zusammen, um die Wiedererkennbarkeit von OptInk zu verbessern.