"Dance & Dine" bietet ein neues Format für den beliebten Bäckerball

Plus Unter dem Namen "Dance & Dine" veranstaltet die Kreishandwerkerschaft wieder einen Schwarz-Weiß-Ball. Der Ort ist ein anderer und auch die Torten gibt es nicht mehr.

Im Januar 2020 fand der letzte Bäckerball der Bäckerinnung Günzburg statt, ein legendärer Schwarz-Weiß-Ball, immer ausverkauft und mit einer Torten-Tombola garniert, die jede Sünde wert war. Mit dem Auftritt des Coronavirus auf der Weltbühne zerbrach eine Tradition. Der 44. Bäckerball im Jahr 2020 sollte tatsächlich der letzte sein. Obermeister Günther Weindl und seine Mitstreiter in der Bäckerinnung waren sich einig, diese Mammutveranstaltung nicht mehr zu stemmen. Aber einfach aufhören war auch keine Option. Unter dem Motto „Dance & Dine – das Handwerk lädt ein“ findet am 20. Januar 2024 in der Fuggerhalle Weißenhorn ein Schwarz-Weiß-Ball statt, hinter dem die gesamte Kreishandwerkerschaft steht.

Günther Weindl verspricht: „Jeder, der sich auf dem Bäckerball wohlgefühlt hat, wird sich auch bei Dance & Dine wohlfühlen. Und wir freuen uns auf neue Gäste.“ Es ist ein neues Format unter dem Dach der Kreishandwerkerschaft Günzburg/ Neu-Ulm auf dem Fundament des traditionsreichen Bäckerballs. Im siebenköpfigen Organisationsteam sind Kreishandwerksmeister Michael Stoll, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Ulrike Ufken, Obermeister der Metall-Innung Markus Eberle, stellvertretende Obermeisterin der Sanitär-Innung Christine Held, stellvertretender Obermeister der Elektro-Innung Martin Mayer, Obermeister der Bäcker-Innung Günzburg Günther Weindl und Birgit Linsgeseder von der Verwaltung der Kreishandwerkerschaft. Sie hoffen, dass viele der Einladung des Handwerks zu Tanz und Dinner in der Fuggerhalle folgen.