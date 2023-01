Burtenbach

vor 47 Min.

Auf den Burtenbacher Bäckerball wartet man dieses Jahr vergebens

Es hat wohl noch nie jemand die Kalorien all dieser süßen Kunstwerke zusammengezählt. Heuer wäre das gar nicht möglich, denn der Burtenbacher Bäckerball findet nicht statt.

Plus Es war die wohl stilvollste Veranstaltung im Fasching und ein Aushängeschild für Bäcker und Konditoren im Landkreis. Warum der Burtenbacher Bäckerball abgesagt wird

Von Sandra Kraus Artikel anhören Shape

Sehen und gesehen werden: Für die gesellschaftliche Crème de la Crème des Landkreises Günzburg war es in jeder Faschingssaison ein Pflichttermin: der Bäckerball in Burtenbach. Gut gekleidete Menschen forderten sich mit ausgiebigen Tanzeinlagen. Drängeleien am Tortenstand gehörten dazu mit viel "Aaahs" und "Ooohs" für die ausgestellten verführerischen Cremetorten und für gewagte Fondant-Motivtorten. Das alles sind Markenzeichen des wohl bekanntesten Faschingsballs im Landkreis. Doch heuer wird es ihn nicht geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen