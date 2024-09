Das haben unsere Leser bei der Wohnungssuche im Raum Günzburg erlebt

Zur Traumwohnung gehört auf jeden Fall Glück – darin sind sich unsere Leserinnen und Leser einig. In unserer vergangenen „Frage der Woche“ wollten wir wissen, wie schwierig es ist, in Günzburg bezahlbaren Wohnraum zu finden. Es gab zahlreiche Einsendungen dazu. „Leider ist es in Günzburg und Umgebung schier unmöglich, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Wir sind zwei Rentner mit 74 und 65 Jahren. Wir beziehen nur eine geringe Rente. Wohngeld haben wir beantragt, aber noch keinen Bescheid. Wir haben das Gefühl, dass andere Personengruppen bevorzugt behandelt werden. Die Mieten sind tatsächlich sehr hoch. Für uns beide würden 65-70 qm reichen“, schreiben uns etwa Petra Schallmo Hruschka und Karl Heinz Hruschka aus Günzburg. Einen ähnlichen Fall schildert Larissa Lopez-Buturak aus dem Ortsteil Leinheim. Vor fünf Jahren habe ihr Vermieter vermeintlich Eigenbedarf angemeldet. „Haben selbst vor Gericht gewonnen, mussten dennoch mit 2 Kindern ausziehen. Die jetzige Wohnung haben wir nur durch viel Glück bekommen (wir sind beide berufstätig).“ Seitdem lebt die Familie mit drei Kindern in einer „zu kleinen Dreizimmerwohnung“.

In den Kommentaren unter der „Frage der Woche“ auf Facebook sind sich viele Nutzerinnen und Nutzer einig: Im Raum Günzburg eine bezahlbare Wohnung zu finden, ist „genauso schwer wie in jeder anderen Kleinstadt auch“. Eine Userin schreibt, sie habe mit ihrer Familie vier Jahre gesucht und letztendlich eine Art Wohngemeinschaft gegründet. Eine junge Frau erzählt, sie würde gerne aufs Land ziehen, finde aber ausschließlich Stadtwohnungen. Die bezahlbare Wohnung finde man „nur mit Zufall, Glück, Kontakten, Vitamin B oder sonstigen Beziehungen, an für sich fast unmöglich“, so eine Günzburgerin.

Zwei motivierende Geschichten aus der persönlichen Wohnungssuche gibt es aber auch. Martina Dangel aus dem Kreis Neu-Ulm erzählt: „Ich habe pünktlich zu Silvester dieses Jahres nach 8,5 Jahren von meinem Vermieter die Eigenbedarfkündigung meines kleinen Häusle mit Garten bekommen. Als Alleinstehende mit kleinem Hund stand ich nun vor dem Problem. Für mich brach eine Welt zusammen. Erst habe ich im Ort und drumherum gesucht...Keine Chance! Ich habe dann in sämtlichen Immo-Portalen Suchaufträge aufgegeben, Zettel verteilt und bin fast verzweifelt. Als ich dann meinen Radius auf 25 Kilometer erweitert habe, taten sich mehr Möglichkeiten auf und ich habe nach knapp vier Monaten Glück gehabt und hier in Günzburg in einem schönen Mehrfamilienhaus mein neues Zuhause gefunden. Eine kleine Einzimmerwohnung mit Terrasse und Garten, mitten in Günzburg, bezahlbar und mein kleiner Hund ist ebenfalls geduldet. Für mich als Einzelperson völlig ausreichend. Ich denke, wenn man sich bemüht und vielleicht auch den ein oder anderen Kompromiss eingeht, findet man auch passenden Wohnraum.“

Eine Wettenhauserin hat Ähnliches erlebt, sie suchte fast sechs Monate eine bezahlbare Wohnung im Kreis Günzburg. Zunächst: „Keine Chance, Alleinverdiener (kein schlechtes Gehalt) und drei ältere Katzendamen. Alle Wohnungen entweder zu groß, überteuert oder Haustiere gehen nicht.“ Doch erst vor einigen Tagen habe sie unverhofft doch noch eine Zusage für eine Wohnung in Günzburg bekommen. „Klein, gemütlich, gute Lage, bezahlbar und meine Damen sind erlaubt. Ich konnte es erstmal gar nicht glauben. Bin sehr erleichtert und dankbar.“