Kreis Günzburg hilft, Ukraine-Flüchtlinge in Schulen und Jobs zu bringen

Plus Flüchtlingen wird im Kreis Günzburg auf vielfältige Weise geholfen. Die Integration in Schulen oder die Wirtschaft wird vorbereitet. Jeder kann sich einbringen.

Not und Elend der Menschen in der Ukraine sind unermesslich. Ebenso das Leiden derer, die geflohen sind, um vor allem das Leben ihrer Kinder zu retten. Die ersten Ukraine-Flüchtlinge, darunter auch Säuglinge und Kleinkinder, sind inzwischen im Landkreis angekommen. „Ihr seelischer und körperlicher Zustand zerreißt einem das Herz“, erklärte Landrat Hans Reichhart (CSU) im Kreisausschuss. Auf Nachfrage des SPD-Fraktionsvorsitzenden Gerd Olbrich berichtete der Landrat über den aktuellen Stand der Hilfsmaßnahmen.