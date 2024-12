Ein Stück mehr Souveränität für die Pflege im Landkreis

Dass alle Träger und zwei Pflegeschulen am Ende ihre Unterschrift unter diesen Kooperationsvertrag setzen, war vor zwei Jahren noch nicht abzusehen. Nach der Corona-Pandemie starteten die Arbeiten an einem sogenannten Pflegeausbildungsverbund in der Region, wesentlich vorangetrieben durch Anna-Maria Margraf und Hermann Keller. Die beiden bilden das Team für die Gesundheitsregion Plus und kümmern sich um Themen wie Ärztegewinnung und -bindung, Vorsorgeangelegenheiten sowie Fachkräftesicherung in der pflegerischen Versorgung. Letzteres ist jetzt zu einem bedeutenden Schritt gekommen. Der Pflegeausbildungsverbund soll Vorteile für die Auszubildenden, aber auch für die Ausbildungseinrichtungen bieten. In Sachen Gesundheit hat der Landkreis Günzburg mit zwei Pflegeschulen, vier Kliniken/stationären Akutpflegeeinrichtungen sowie elf stationären Langzeitpflegeeinrichtungen und sieben ambulanten Diensten/Tagespflegen bereits ein großes Ausbildungsangebot zu bieten. Durch Vernetzung werden jetzt Synergieeffekte verstärkt.

