Die Gesundheitsregion Plus im Kreis Günzburg nimmt wieder Fahrt auf

Gesundheitsmanagerin Anna-Maria Margraf und Hermann Keller, der ehemalige Klinikdirektor in Krumbach, wollen Gesundheitsthemen in der Region voranbringen.

Im Landkreis Günzburg nimmt die Gesundheitsregion Plus nach der coronabedingten Pause wieder Fahrt auf und setzt ihre vielfältigen Projekte fort. Das teilt das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit. Die Gesundheitsregion Plus ist eine Initiative mit dem Ziel, die Gesundheitsversorgung vor Ort zu verbessern und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis nachhaltig zu steigern.

Das Projekt im Landkreis Günzburg startet nicht nur neu durch, sondern präsentiert sich auch mit einem neuen Team. Anna-Maria Margraf und der ehemalige Krumbacher Klinikleiter Hermann Keller wollen mit ihrer langjährigen Erfahrung im Gesundheitswesen und ihrer regionalen Verbundenheit die Zukunft der Initiative maßgeblich gestalten.

Gesundheitsmanagerin und früherer Klinikleiter treiben Projekt voran

Die Gesundheitsmanagerin Anna-Maria Margraf bringt viel Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung von Gesundheitsprojekten mit. Ihre Vision ist es, die Gesundheitsversorgung im Landkreis Günzburg weiter zu stärken und innovative Lösungen voranzutreiben. Hermann Keller verfügt als ehemaliger Klinikleiter in Krumbach nicht nur über fundierte Kenntnisse der regionalen Gegebenheiten, sondern auch über einen reichen Erfahrungsschatz im Klinikmanagement. Seine Aufgabe in der Gesundheitsregion Plus soll dazu beitragen, die Verzahnung von stationärer und ambulanter Versorgung zu optimieren. „Die Gesundheitsregion Plus und die Zusammenarbeit mit den Menschen und Institutionen ist eine sehr interessante Aufgabe. Hier können wir viel bewegen“, so Hermann Keller.

2015 wurde dem Landkreis Günzburg der Titel Gesundheitsregion Plus verliehen – und war damit eine der ersten in Bayern. Die Gesundheitsregion Plus ist ein innovatives Netzwerk, das lokale Akteure aus dem Gesundheitswesen, der Pflege, der Kommunalverwaltung und weiteren relevanten Bereichen zusammenbringt, erklärt das Landratsamt. Ziel sei es, eine umfassende und bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung für die Menschen im Landkreis sicherzustellen. Dies geschieht durch die Förderung von Projekten und Maßnahmen, die auf die Bedürfnisse der Bevölkerung zugeschnitten sind.

Die Covid-19-Pandemie hat auch die Aktivitäten der Gesundheitsregion Plus vorübergehend zum Erliegen gebracht. Die besonderen Herausforderungen der Pandemie erforderten eine Umstrukturierung und Konzentration auf akute Gesundheitsthemen. Mit frischem Elan und neuen Ideen setzt man nun die laufenden Projekte fort und startet darüber hinaus neue Initiativen. Dabei stehen die drei Handlungsfelder „Gesundheitsversorgung“, „Gesundheitsvorsorge“ und „Pflege“ im Mittelpunkt.

Gesundheitsforum bietet eine Plattform zum Austausch

Ende Februar findet das Gesundheitsforum statt und bietet eine Plattform für den Austausch zwischen Vertretern aus dem medizinischen Bereich, dem Bildungssektor sowie der regionalen Wirtschaft, Institutionen und Krankenkassen. Dabei werden nicht nur aktuelle Entwicklungen vorgestellt, sondern auch Zukunftsthemen der Gesundheitsregion Plus präsentiert.

Eines der fortgeführten Projekte ist die Initiative „Gesunde Einrichtung", deren Ziel es ist, die Gesundheitsförderung und Prävention in Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen zu stärken. Durch gezielte Maßnahmen sollen die Kinder und Jugendlichen vor Ort zu einem gesunden Lebensstil motiviert werden.

Zwei wegweisende Projekte werden auf dem Gesundheitsforum erstmals vorgestellt: die Gewinnung von Ärzten und die Gründung eines Ausbildungsverbundes für die Pflege. Die Region wirbt aktiv um qualifizierte Ärzte, um die medizinische Versorgung vor Ort zu sichern. Gleichzeitig soll der Ausbildungsverbund bürokratische Hürden abbauen und die Koordination der Pflegeausbildung im Landkreis Günzburg verbessern. (AZ)