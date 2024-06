Landkreis Günzburg

vor 17 Min.

Erdbeeren zum Selbstpflücken: Hier befinden sich Felder im Kreis Günzburg

Plus In der Region ist wieder Erdbeerzeit und an manchen Orten können die roten Früchte selbst gepflückt werden. Doch das Hochwasser hat auch dort Spuren hinterlassen.

An der Verbindungsstraße zwischen Bubesheim und Großkötz steht neben dem Radweg ein braunes Holzhäuschen. Kinder laufen mit bunten Schüsseln durch den Eingang hindurch mit dem Ziel, die schönsten Erdbeeren zu ergattern, die sie finden können. Manche Familien waren bereits erfolgreich und tragen große Eimer mit einem Berg aus roten Früchten zur Kasse. Was den Menschen auf den Feldern Spaß macht, erfreut ebenso Bernhard Eberl, den Besitzer der Erdbeerplantage. Hinter den Selbstpflückfeldern steckt eine lange Tradition.

Unmittelbar neben dem Radweg von Bubesheim in Richtung Großkötz befindet sich eine Selbstpflückplantage für Erdbeeren der Familie Eberl. Foto: Celine Theiss

Der Landwirt erzählt, dass es Plantagen zum Selbstpflücken seiner Familie seit etwa Mitte der Siebzigerjahre gebe. Da sei er noch ein kleiner Junge gewesen. Einige Jahre später ging der landwirtschaftliche Betrieb, der mit dem Gemüsebau begonnen hat, dann von seinem Vater Leonhard an ihn über. Schließlich spezialisierten sich die Eberls auf den Erdbeeranbau. Etwa 70 Hektar Fläche bewirtschaftet das Familienunternehmen mit der roten Frucht, das Hauptgeschäft bildet für sie der Handel. Dennoch halten die Eberls an den Selbstpflückplantagen fest. "Wir haben damit angefangen und sind dabeigeblieben", sagt der Landwirt. Es mache Spaß und gehöre für sie einfach dazu.

