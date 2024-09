Erste Medizin-Stipendiatin des Landkreises hat Studium begonnen

Die Unterschrift ist gesetzt, damit kann für Tuana Makbule Cinar ihr Medizinstudium an der Semmelweis Universität in Budapest losgehen. Die Ichenhauserin ist die erste Stipendiatin, für die der Landkreis Günzburg die Studiengebühren von derzeit 8700 Euro pro Semester für die gesamte Dauer des sechsjährigen Studiums übernimmt. Im Frühjahr hatte der Landkreis erstmals das Stipendium für zwei Studierende ausgeschrieben, das an Bedingungen geknüpft ist. So verpflichten sich die angehenden Medizinerinnen, nach ihrem Abschluss mehrere Jahre im Kreis Günzburg zu arbeiten.

Die Vorfreude war der angehenden Studentin bei der Vertragsunterzeichnung deutlich anzumerken. Für Tuana Makbule Cinar stand schon seit ihrer Kindheit fest, dass sie Ärztin werden möchte. „Ich möchte vielen Menschen dabei helfen, ein langes und gesundes Leben zu führen.“ Erste praktische Erfahrungen bringt sie bereits mit: Sie absolvierte Praktika in der Fachklinik Ichenhausen und der Kreisklinik Günzburg und arbeitet in der ambulanten Chirurgie Günzburg und macht eine Ausbildung zur MFA.

Junge Mediziner erhalten Anreize, im Kreis Günzburg zu arbeiten

„Wir freuen uns sehr über die erste Stipendiatin unseres Medizinstipendienprogramms“, sagt Landrat Hans Reichhart. „Dieses Programm ist ein wichtiger Schritt zur Sicherung der ärztlichen Versorgung in unseren ländlichen Gebieten. Indem wir junge, motivierte Medizinstudierende unterstützen, schaffen wir Anreize, damit sie nach ihrer Ausbildung in unsere Region zurückkehren und hier tätig werden. Dies ist unerlässlich, um dem zunehmenden Ärztemangel auf dem Land entgegenzuwirken und die medizinische Versorgung unserer Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft sicherzustellen.“

Der Landkreis Günzburg vergibt das Medizinstipendium zum Wintersemester 2024/2025 zum ersten Mal. Gegenstand des Stipendiums ist die Bereitstellung von bis zu zwei Studienplätzen für den deutschsprachigen Studiengang Humanmedizin an der Semmelweis-Universität in Ungarn. Das Stipendium wird jährlich vergeben. Im Gegenzug verpflichten sich die Stipendiaten, mindestens fünf Jahre im Landkreis Günzburg zu arbeiten.

Studium in Budapest, Praktika im Kreis Günzburg

Der Landkreis Günzburg ist wie andere ländliche Regionen bereits heute mit einem Mangel an Ärztinnen und Ärzten, insbesondere im hausärztlichen Bereich, konfrontiert. Dieser Mangel wird sich in den kommenden Jahren weiter verschärfen. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat der Landkreis Günzburg ein Stipendium gestartet, das jungen Menschen ein Medizinstudium im Ausland ermöglichen soll. Im Gegenzug verpflichten sich die Stipendiatinnen und Stipendiaten, nach Abschluss des Studiums und der Facharztausbildung im Landkreis Günzburg ärztlich tätig zu werden. Auch Praktika und Teile des Praktischen Jahres sollen im Landkreis Günzburg absolviert werden. (AZ)