Medizinstudium auf Landkreiskosten: Kreis Günzburg startet Projekt

Plus Dem Landkreis Günzburg droht ähnlich wie anderen Regionen ein Hausärztemangel. Ein Stipendienprojekt soll Abhilfe schaffen. So soll das Modell funktionieren.

Von Rebekka Jakob

Es ist noch gar nicht so lange her, da waren die Sorgen groß in Ziemetshausen. Wie sollte es in der Marktgemeinde mit der hausärztlichen Versorgung weitergehen, nachdem dort die niedergelassene Ärztin ihre Praxis geschlossen hatte? "Zum Glück konnten wir in Ziemetshausen mit dem Medizinischen Versorgungszentrum einspringen", sagt Landrat Hans Reichhart heute. Doch die Lage im Landkreis ist alles andere als entspannt. "Mehr als die Hälfte der niedergelassenen Hausärzte bei uns sind über 60 Jahre alt", so Reichhart. "Und es gibt viele Orte, wo wir froh sind, dass Ärzte noch weitermachen." Mit einem neuen Projekt greift der Landkreis nun zur Selbsthilfe: Ab dem Wintersemester sollen die ersten beiden Stipendiaten des Kreises ins Medizinstudium starten. Die Idee: Der Landkreis übernimmt die Studiengebühren von 8700 Euro pro Semester - dafür verpflichten sich die Studierenden, nach ihrem Abschluss mehrere Jahre im Kreis zu arbeiten.

Über das im Kreisausschuss vorgestellte Modell muss nun noch der Kreistag abstimmen. "Viele Landkreise, auch hier in Schwaben, haben Interesse daran gezeigt. Wir wollen jetzt aber einfach damit anfangen", so Reichhart in der Sitzung, die erstmals im Mehrzweckraum des Günzburger Dossenberger-Gymnasiums stattfand.

