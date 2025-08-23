Nach Überholmanöver: 19-Jährige schwer verletzt im Krankenhaus

Am Freitagnachmittag ist es bei Rettenbach im Landkreis Günzburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer 19-jährigen Fahrradfahrerin gekommen. Das berichtete die Polizeiinspektion Burgau in einer Mitteilung. Dabei wurde die Frau schwer verletzt.

Verkehrsunfall: 19-Jährige schwer verletzt

Laut Angaben der Polizei war die Frau auf der Staatsstraße 2024 unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Ein Pkw fuhr auf der Straße von Burgau in Richtung Offingen hinter der Fahrradfahrerin. Er setzte zu einem Überholmanöver an, gleichzeitig fuhr die 19-Jährige jedoch nach links, um in Richtung Rettenbach abzubiegen.

Dabei erfasste der Pkw das Fahrrad. Die Frau wurde über das Fahrzeug geschleudert und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Die Einsatzkräfte brachten die 19-Jährige in ein Krankenhaus in Günzburg.

Nach Unfall auf Staatsstraße: Polizei sucht nach Zeugen

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 5000 Euro. Die Polizei Burgau ruft nun Zeugen dazu auf, sich bei ihnen zu melden. Personen, die den Unfall gesehen haben, können sich unter der Telefonnummer 08222/96900 an die zuständige Polizeidienststelle wenden.

Die Polizei teilte mit, dass sie besonders nach dem Fahrer eines Pkw suchen, der dem Unfall entgegengekommen war. Der Mann habe zwar an der Unfallstelle angehalten, jedoch verließ er den Unfallort noch bevor die Einsatzkräfte ankamen.