Frage der Woche: Mit welchen Vorsätzen starten Sie in das neue Jahr?

Egal, ob weniger Süßigkeiten, mehr Sport oder mit dem Rauchen aufhören: Viele starten mit guten Vorsätzen in das neue Jahr. Besonders hoch im Kurs sind Neujahrsvorsätze rund um den Körper und die eigene Fitness. Aber auch die mentale Gesundheit spielt hierbei eine Rolle. Laut einer Studie der Krankenkasse DAK lautet das beliebteste Ziel für 2025: weniger Stress. 71 Prozent der Frauen und 64 Prozent der Männer gaben es in der Befragung an. Damit erhält das Ziel Entspannung den höchsten Zustimmungswert seit 14 Jahren. Knapp dahinter folgt der Vorsatz, weniger am Handy, Computer und TV zu kleben und stattdessen mehr Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen.

Doch die neuen Vorsätze einzuhalten, ist nicht immer einfach. „Mit zu hoch gesteckten Zielen kann man sich leider schnell überfordern“, sagt Ottmar Pfanz-Sponagel von der AOK in Günzburg. Eine kleine, realistische und greifbare Veränderung sei dabei einfacher umzusetzen als viele große Pläne. „Es hat sich als nützlich erwiesen, schriftlich festzuhalten, was man im kommenden Jahr erreichen möchte“, so Pfanz-Sponagel: „Was ist mir wichtig? Und was davon möchte ich als erstes angehen?“

So gelingen die Vorsätze: weniger ist mehr und kleinschrittig zum Ziel

Bei größeren Vorhaben sei es besser, nicht mehrere Veränderungen gleichzeitig anzugehen. Sobald man sich für ein Thema entschieden hat, ist es sinnvoll, die nächsten Schritte ausführlich auszuarbeiten. Pfanz-Sponagel empfiehlt, die Ziele am sogenannten SMART-Modell auszurichten: spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. So könnte laut ihm ein Plan für mehr Bewegung beispielsweise aussehen: Schwimmen macht mir von allen Sportarten am meisten Spaß. Künftig möchte ich zweimal die Woche jeweils am Samstag und am Mittwoch 30 Minuten schwimmen gehen. Los geht es am kommenden Samstag.

Die guten Absichten scheitern häufig an Ausflüchten und Aufschieben. Deshalb ist es wichtig, darauf gut vorbereitet zu sein und sich vielleicht mit Bekannten zum Schwimmen zu verabreden oder sich einer Gruppe anzuschließen. Ein Plan B, beispielsweise bei schlechtem Wetter, verhindert, dass man das gesunde Verhalten unterbricht oder ganz aufgibt. Wir wollen in unserer Frage der Woche nun von Ihnen wissen: Was haben Sie sich für dieses Jahr vorgenommen?

Wir sind gespannt auf Ihre Antworten - wie immer können Sie uns Ihre Meinung per Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de oder an redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de mit dem Stichwort „Frage der Woche“ schreiben, Einsendeschluss ist Sonntag, 5. Januar, 12 Uhr. Bitte beachten Sie: Wir können nur Einsendungen mit Klarnamen und Wohnort berücksichtigen. Wir freuen uns auf den Austausch! (AZ)