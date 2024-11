Geburtsstation in Krumbach schließt: Stellen Sie uns Ihre Fragen

Die Nachricht hat für Wirbel gesorgt: Die Kreisklinik Krumbach wird zum Jahresende ihre Geburtsstation schließen, am 20. Dezember können zum letzten Mal Schwangere für eine Geburt aufgenommen werden. Die Entscheidung haben sich die Verantwortlichen nicht leicht gemacht, doch eine Alternative zur Schließung gibt es offenbar nicht. Künftig werden Geburten im Landkreis nur noch in der Klinik Günzburg möglich sein, in Krumbach bleibt allerdings die Betreuung und Nachsorge für die Mütter erhalten.

Wenige Wochen vor dem letzten Aufnahmetag für Geburten in der Krumbacher Klinik bewegen viele Menschen im Landkreis Günzburg dazu Fragen: Was gilt für Eltern, die heuer noch ihr Baby in der Kreisklinik Krumbach zur Welt bringen möchten? Wie geht es nach der Schließung der Geburtsstation in Krumbach für die Kliniken weiter? Wie funktioniert die Betreuung von Schwangeren künftig? Und wie läuft die Entbindung künftig in der Klinik Günzburg ab? Die Redaktionen der Mittelschwäbischen Nachrichten und der Günzburger Zeitung wollen diese Fragen sammeln und Antworten dazu liefern.

Die Fragen, die unsere Leserinnen und Leser bewegen, werden wir deshalb Ende November in einer Gesprächsrunde den Verantwortlichen und Experten von Landkreis und Kliniken, Hebammen und Ärzten stellen. Schicken Sie uns dazu gerne Ihre Frage mit dem Stichwort „Geburt“ per Mail an redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de oder redaktion@guenzburger-zeitung.de. Einsendeschluss ist Montag, 18. November, 12 Uhr. Die Antworten veröffentlichen wir dann am 23. November in einem großen Klinik-Spezial online und in den beiden Lokalausgaben. (rjk)