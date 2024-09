Startseite Icon Pfeil nach unten Günzburg Icon Pfeil nach unten Landkreis Günzburg: Geht dem Glasfaserausbau im Landkreis die Energie aus?

Es war keine gute Nachricht, die Ichenhausens Bürgermeister Robert Strobel bei der ersten Bürgerversammlung in Deubach im Gepäck hatte. Die Deutsche Telekom, die bis zum kommenden Jahr ein Glasfasernetz für 3750 Haushalte in Ichenhausen und Umgebung kostenlos ausbauen wollte, hat überraschend mitgeteilt, dass sie den eigenwirtschaftlichen Ausbau auf Eis legen müsse. Erst im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen die Werbetrommel gerührt und bekräftigt, dass die Telekom viel Geld in die Hand nehme. Dass jetzt alles auf unbestimmte Zeit ins Stocken kommt, ist für Robert Strobel „absolut enttäuschend“.