Gema, Sparen, Sicherheit: Was gilt dieses Jahr für Weihnachtsmärkte?

Bald ist es wieder so weit: In etwa einem Monat finden die ersten Weihnachtsmärkte im Landkreis Günzburg statt, die Vorbereitungen hierfür laufen bereits. Doch die Organisation gestaltet sich für die Veranstalter nicht immer einfach, wie die vergangenen Jahre zeigen. 2023 sorgten Diskussionen um erhöhte Gema-Gebühren für Verunsicherung bei den Organisatoren, im Jahr 2022 war „Energiesparen“ das beherrschende Thema. Nach dem tödlichen Angriff in Solingen im August verschärften einige größere Kommunen kurzfristig ihre Sicherheitskonzepte für Veranstaltungen wie etwa für Volksfeste. Welche Themen treiben die Veranstalter heuer um?

