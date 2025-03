Häufen sich Beißvorfälle mit Hunden im Landkreis Günzburg?

Der beste Freund des Menschen kann diesem auch gefährlich werden: Immer wieder gibt es Beißvorfälle mit Hunden, auch im Landkreis Günzburg. In den vergangenen zwei Jahren haben besonders Fälle aus dem Süden für Aufsehen gesorgt. Zuletzt soll im Dezember ein Hund eine Frau in einem Ortsteil von Ebershausen attackiert und im Gesicht verletzt haben. Ebenfalls im vergangenen Jahr hat in Krumbach ein Rottweiler einen anderen Hund und dessen Besitzer angegriffen, der attackierte Vierbeiner starb später infolge des Angriffs. Doch sind die Fallzahlen in den vergangenen Jahren gestiegen, wie wird danach gehandelt und warum überhaupt beißen Hunde? Ein Überblick.

Celine Theiss

Landkreis Günzburg

Günzburg