Im Kreis Günzburg stricken viele Hände für Liebe und Wärme

Die Hilfsaktion "Stricken für Obdachlose" war im vergangenen Jahr sehr erfolgreich. Immer mehr Frauen griffen dafür zur Stricknadel. Das Projekt erreichte ungeahnte Dimensionen.

Die Erfolgsgeschichte des Jahres 2021 führte das Hilfsprojekt "Stricken für Obdachlose" aus dem Landkreis Günzburg auch im vergangenen Jahr fort: Die Initiatorin Alexandra Hager und ihre vielen fleißigen Helferinnen freuen sich über zahlreiche gelungene Projekte, mit denen sie die Wärmestuben Augsburg und Günzburg unterstützt haben.

Bei der Aktion "Weihnachtspäckchen für Obdachlose" im Herbst übergab Alexandra Hager zusammen mit Herta Schreiegg über 500 Päckchen mit Hygieneartikeln und eine umfangreiche Spende von haltbaren Lebensmitteln an die Wärmestube Augsburg. Vom Erlös der Aktion "Stricken für Obdachlose", bei der im Laufe des Jahres handgefertigte Socken, Schals, Tücher oder Stirnbänder verkauft wurden, finanzierte Hager das Weihnachtsessen in der Wärmestube Augsburg, das Essen für den ersten Weihnachtsfeiertag sowie 900 weitere warme Mahlzeiten. Der Landgasthof Bischof aus Edelstetten, der das Essen kocht, spendierte noch weitere 150 warme Mahlzeiten.

Kein Hobby nur für Omas: Stricken ist schon seit Jahren wieder im Kommen – wer hätte das gedacht? Foto: Jens Kalaene, dpa (Symbolbild)

Wärmestube Günzburg ist für Bedürftige ein Ort der Zuflucht

An die Wärmestube Günzburg konnte Anfang Dezember wieder ein Einkaufsgutschein in Höhe von 500 Euro für Fleisch- und Wurstwaren übergeben werden. Am Faschingsdienstag gab es für alle, die in der Wärmestube Augsburg Zuflucht suchten, frische Krapfen – auch diese finanziert von "Stricken für Obdachlose", ebenso wie der Joghurt, den die Wärmestube Augsburg im Verlauf des Jahres immer wieder erhält. Weiterhin wurde auch 2022 das ursprüngliche Ziel des Hilfsprojektes, zu Weihnachten rund 350 Obdachlose über die Wärmestube Augsburg jeweils mit einem handgefertigten Paar Socken, einer Mütze, einem Schal und Handschuhen zu beschenken, erreicht.

Die Initiatorin Alexandra Hager (rechts) und ihre Helferin Bärbl Hendrich-Meyer freuen sich über zahlreiche gelungene Projekte, mit denen sie die Wärmestuben Augsburg und Günzburg unterstützt haben. Foto: Alexandra Hager

"Wir freuen uns sehr, dass wir 2022 wieder so tatkräftig helfen konnten", sagt Alexandra Hager glücklich. "Und wir machen weiter: Die Stricknadeln laufen schon wieder heiß im Kampf gegen die Armut. Die strickbegeisterten und sehr kreativen Damen produzieren bereits fleißig Nachschub." Ursprünglich war es das Ziel der im Jahr 2021 gegründeten Initiative, Obdachlose mit warmen Strickwaren auszustatten. Durch die Begeisterung der fleißigen Strickerinnen, die im Laufe der Zeit immer mehr wurden, erlangte das Projekt jedoch schnell eine größere Dimension: Die kreativen Erzeugnisse aus Wolle und anderen Materialien – inzwischen gibt es zu Ostern auch handgefertigte Kerzen, gefilzte Accessoires und viele weitere schöne handgefertigte Dinge – werden inzwischen zum Kauf angeboten. Der Erlös finanziert umfangreiche Nahrungsmittel- und Hygieneartikelspenden für die Wärmestuben in Augsburg und Günzburg.

Die handgefertigten Unikate von "Stricken für Obdachlose" können auch weiterhin im "Minimarkt" in Münsterhausen, Steigstraße 34, jeden Donnerstag von 14 bis 18 Uhr gekauft werden. Unter der Telefonnummer 0172-8608218 ist es auch möglich, einen individuellen Termin zu vereinbaren. Nähere Informationen zu dem Hilfsprojekt "Stricken für Obdachlose" finden Sie online unter www.stricken-fuer-obdachlose.de und der Arbeit der Wärmestuben unter www.skm-augsburg.de und www.skm-guenzburg.de. (AZ)