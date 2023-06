Landkreis Günzburg

Kann der öffentliche Nahverkehr im Kreis Günzburg mehr als "nur Schulbus"?

Plus Das Fahren mit Bus und Bahn im Kreis Günzburg soll erheblich verbessert werden. Mit dem "Mittelschwaben-Unterallgäu-Takt" soll es künftig im Stundentakt durch die Region gehen.

Von Ralf Gengnagel

Die Lage des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs (ÖPNV) lässt sich für den Landkreis Günzburg so zusammenfassen: Je ländlicher die Region, desto ausgedünnter die Fahrpläne. In der Früh werden Schulkinder zwar vom Bus abgeholt und am Nachmittag zurückgebracht. Wer aber spontan zum Arzt muss, am späten Vormittag einen Behördentermin wahrnehmen will, die Arbeitsstelle in der Stadt erreichen muss oder ins Kino möchte, ist auf sein Auto angewiesen. Das will der Landkreis Günzburg ändern. Im Stundentakt soll die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln quer durch den Landkreis und das angrenzende Unterallgäu ermöglicht werden. Der Geschäftsstellenleiter des Verkehrsverbunds Mittelschwaben (VVM), Martin Kreutner, stellte im Kreisausschuss das neue Mobilitätskonzept "MUT" (Mittelschwaben-Unterallgäu-Takt) vor, mit dem dies gelingen soll.

Das Mobilitätsverhalten gerade in ländlichen Regionen zeigt, auf welch schwierigem Terrain sich der ÖPNV bewegt. Auf dem Land stieg in den vergangenen Jahren die Zahl der Autos um 80 Prozent. Im Landkreis Unterallgäu habe schon längst die Zahl der Autos, die der Einwohner überholt, berichtet Kreutner. Gerade einmal vier Prozent nutzen den ÖPNV. Das seien aber hauptsächlich Schülerinnen und Schüler. Warum ist das so? Wegen mangelnder Verfügbarkeit und hohem Zeitverlust, sagt Kreutner. Mit den Öffentlichen brauche man etwa dreimal so lange wie mit dem Auto.

