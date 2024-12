Kostendruck und Klimawandel: Hat die Wintersportwoche noch Zukunft?

Der Winter in den Bergen lädt jährlich tausende Menschen ein, um dort die Pisten mit dem Snowboard oder Skiern hinabzufahren. Und auch an den Schulen im Landkreis fahren viele Kinder und Jugendliche jeden Winter für sogenannte Wintersportwochen in die Alpen. Doch die Skigebiete sind aufgrund des Klimawandels längst nicht mehr so schneesicher wie früher, viele Pisten müssen künstlich beschneit werden. Auch die An- und Abfahrt zur Unterkunft ist oft mit hohem CO₂-Ausstoß verbunden, sowie der Betrieb von Seilbahnen und Skikanonen. Zusätzlich klettern die Preise für das Wintersporterlebnis jährlich in die Höhe, für nicht einmal eine ganze Woche Skilager werden häufig mehrere hundert Euro fällig. Wir haben bei Schulen im Landkreis Günzburg nachgefragt, wie viel Zukunft das Skilager noch hat und wie sie das Thema handhaben.

