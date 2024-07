Landkreis vergibt Medizin-Stipendium an zwei Studentinnen

Der Mangel an Ärztinnen und Ärzten, insbesondere im Bereich der hausärztlichen Versorgung, ist auch im Landkreis Günzburg zu spüren. Die Situation wird sich in den kommenden Jahren weiter verschärfen, wie Landrat Hans Reichhart (CSU) in der Sitzung des Kreistags in dieser Woche betonte. Um dieser Entwicklung entgegenzusteuern, hat der Landkreis Stipendien an zwei Studentinnen vergeben, die in diesem Jahr ihr Studium der Humanmedizin an der Semmelweis Universität Budapest beginnen. Die beiden Frauen wurden von einer Expertenkommission ausgewählt. Im Gegenzug verpflichten sich die Stipendiaten nach Beendigung des deutschsprachigen Studiengangs und der Weiterbildung zum Facharzt für mindestens fünf Jahre im Landkreis Günzburg im Regelfall in der hausärztlichen Versorgung medizinisch tätig zu sein. (jös)

Landkreis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hans Reichhart Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis