Reinigungskräfte im Kreis Günzburg erhalten mehr Geld

Wer Büros, Schulen oder Arztpraxen im Landkreis Günzburg reinigt, verdient jetzt mehr Geld: Ab Januar bekommen Reinigungskräfte einen Stundenlohn von 14,25 Euro – und damit 75 Cent mehr als bislang. Das teilt die Gebäudereiniger- Gewerkschaft IG Bau Schwaben mit.

„Das ist der neue Branchen-Mindestlohn für die Innenreinigung von Gebäuden“, sagt Michael Jäger, Bezirksvorsitzender der IG Bau Schwaben. Damit sei für die insgesamt 17 Unternehmen der Reinigungsbranche im Landkreis Günzburg eine neue „Lohn-Marke“ gesetzt. „In einem Jahr klettert der Lohn dann noch einmal nach oben – auf glatte 15 Euro pro Stunde. Für Gebäudereinigerinnen ist das eine wichtige Stufe auf der Lohn-Leiter“, so Jäger.

Über elf Prozent mehr in zwei Jahren

Der Gewerkschaft sei es damit gelungen, für die Beschäftigten im Handwerk in nur zwei Jahren ein Lohn-Plus von über elf Prozent herauszuholen. „Das ist ein gewaltiger Lohn-Sprung nach oben. Gebäudereinigerinnen und Gebäudereiniger bekommen den harten Job, den sie machen, damit deutlich fairer bezahlt“, sagt der Bezirksvorsitzende.

Insgesamt sind nach Angaben der Gewerkschaft rund 500 Menschen im Landkreis Günzburg in der Gebäudereiniger-Branche beschäftigt. Darunter auch Glas- und Fassadenreiniger. Deren Stundenlohn steigt ebenfalls im Januar: „Wer bei Wind und Wetter draußen Glasfassaden professionell saubermacht, bekommt dafür jetzt mindestens 17,65 Euro pro Stunde – und damit 95 Cent mehr als vorher“, berichtet Jäger. Das sei der Branchen-Mindestlohn für gelernte Fachkräfte – und damit für die Arbeitgeber im Kreis Günzburg ein „wichtiges unteres Lohn-Limit“.

Außerdem habe sich die IG Bau am Tariftisch für eine deutlich höhere Ausbildungsvergütung stark gemacht: „Azubis in der Gebäudereinigung starten jetzt ihre Ausbildung mit 1000 Euro pro Monat. Sie haben damit 100 Euro mehr in der Tasche“, so Michael Jäger. Im zweiten Ausbildungsjahr bekommen die Azubis nach Angaben der IG Bau Schwaben 1150 Euro und im dritten Jahr 1300 Euro. (AZ)