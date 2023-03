Teams aus dem Landkreis sind bei Jugend Forscht sehr erfolgreich

Alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler der Gymnasien in Günzburg, Krumbach und Wettenhausen räumen Preise ab. Einige Projekte treten nun auf Landesebene an.

17 Schülerinnen und Schüler von drei Gymnasien aus dem Landkreis Günzburg haben beim regionalen Wissenschaftswettbewerb "Jugend Forscht" und "Schüler experimentieren" (bis 14 Jahre) in Augsburg teilgenommen. In diesem Jahr erreichten alle neun Projekte einen Trepperlplatz oder wurden speziell ausgezeichnet. Die Sieger in einem von sieben Fachgebieten nehmen am entsprechenden Landeswettbewerb teil und messen sich nun mit der bayerischen Konkurrenz.

Die Schüler des Simpert-Kraemer-Gymnasiums in Krumbach waren sehr erfolgreich: Drei Spitzenplätze und ein zweiter Platz für die vier Projekte sind sogar für Betreuungslehrer Thomas Lichtenberger ein außergewöhnlich gutes Ergebnis. Für sein jahrelanges Engagement, das auch viel private Zeit in Anspruch nimmt, erhielt er den Sonderpreis für engagierte Talentförderer mit einem Preisgeld von 100 Euro (Preisstifter: Heinz und Gisela Friederichs Stiftung).

Das sind die erfolgreichen Projekte des SKG

Stefanie Fischer, Emily Fuchs und Tina Kollmann erreichten mit ihrer Erforschung von Flecken den ersten Platz in der Kategorie Chemie (Altersklasse Schüler experimentieren). Zudem einen Sonderpreis mit der Bezeichnung: "plus-MINT für interdisziplinäre Projekte". Sie dürfen am 30. und 31. März beim Landeswettbewerb in Regensburg antreten.

wurde ebenfalls in seiner Kategorie (Geo- & Raumwissenschaften, Altersklasse ) mit dem ersten Platz bedacht. Er stellt seine Forschungsergebnisse über die Auswirkungen höherer atmosphärischer CO₂-Konzentrationen vom 27. bis 29. März auf dem in vor. Sophia Braun gewann im Fachgebiet Biologie ( Jugend forscht ) mit der Wirkung von Antioxidantien in pflanzlichen Nahrungsmitteln. Sie reist ebenfalls zum Landeswettbewerb nach Vilsbiburg . Zusätzlich erhielt sie einen Sonderpreis der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und darf auf deine zweitätige Veranstaltung zum Thema Wasserstofftechnologie.



Leon Kasper aus der Klasse 7d des St.-Thomas-Gymnasiums in Wettenhausen gewann einen Sonderpreis mit seinen Wetterbeobachtungen. Foto: Bernhard Weizenegger

Mit der lokalen Wetterstation des St.-Thomas-Gymnasiums in Wettenhausen hat Leon Kasper (zwölf Jahre) bei "Schüler experimentieren" im Fachgebiet Geo- und Raumwissenschaften einen Sonderpreis erhalten. Er bekommt ein GEOlino-Jahresabonnement (Preisstifter: GEO). Projektbetreuung: Sebastian Lipp.

Ein Siegerprojekt kommt aus Günzburg

Auch das Maria-Ward-Gymnasium in Günzburg darf sich in diesem Jahr über einen ersten Platz im Regionalwettbewerb freuen:

Mit ihrer Arbeit über Pantoffeltierchen gewannen Luna Baur und Sophia Knoblich im Fach Biologie (Schüler experimentieren). Sie treten Ende März beim Landeswettbewerb in Regensburg an. Als Preisgeld gab es zudem 75 Euro (Preisstifter: Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren ).

und über die Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln. Damit kamen sie im Fach Biologie auf den zweiten Platz und erhielten ein von 60 Euro (Preisstifter: ). Die Forschung über alternative Kunststoffe im Fachgebiet Chemie (Schüler experimentieren) brachte Lean Gökce und Christopher-Robin Zanke ebenfalls einen zweiten Platz und ein Preisgeld von 60 Euro (Preisstifter: Fonds der Chemischen Industrie) sowie einen Sonderpreis Umwelttechnik mit 50 Euro (Preisstifter: Deutsche Bundesstiftung Umwelt ).

Judith Schimana-Pfeifer freute sich als Betreuungslehrerin ebenfalls über einen Sonderpreis, einen Workshop für Projektbetreuende (Preisstifter: CTS Gruppen- und Studienreisen GmbH).