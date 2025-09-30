Von der Fichte zum Mischwald: Wie Waldbesitzer ihre Wälder auf den Klimawandel vorbereiten

Die Zukunft unserer Wälder ist angesichts des Klimawandels und extremer Wetterereignisse eine der wichtigsten Fragen für Waldbesitzer in der Region. Wie der Waldumbau aktiv gelingen kann, zeigte eine Veranstaltung der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Günzburg-Krumbach in den Pfründewäldern der Diözese Augsburg in Gundremmingen. Unter dem Motto „Bewirtschaftung im Kleinprivatwald“ erhielten die Besucherinnen und Besucher praxisnahe Einblicke in eine zukunftsfähige Forstwirtschaft.

Die heimischen Wälder im Mittelschwäbischen Schotterriedel- und Hügelland sind von Natur aus einem ständigen Wandel unterworfen, erklärt die FBG in einer Pressemitteilung. Doch die traditionell dominierende Fichte ist für die regionalen Gegebenheiten nur bedingt geeignet. Der Jahresniederschlag ist in der Region von ehemals 850 mm auf mittlerweile nur noch 750 mm gesunken. Hinzu kommen zunehmende Gefahren durch Windwurf und Schädlinge. Große Stürme wie „Vivian/Wiebke“ oder „Lothar“ seien zwar bekannt, mehr Kopfzerbrechen bereiteten jedoch die kleineren, heftigen Sommergewitterstürme, die aus allen Windrichtungen kommen. Die Antwort auf diese Herausforderungen liege im Waldumbau.

Ein konkretes Beispiel hierfür ist eine 0,211 Hektar große Waldfläche am Hirschbach, die seit 2007 über einen Waldpflegevertrag der FBG betreut wird. Während der Bestand 1997 noch zu 100 Prozent aus Fichte bestand, wurde der Wald gezielt artenreicher gestaltet. Nach einer Windhose im Jahr 2020 wurden 50 Edelkastanien, 400 Stieleichen und 125 Winterlinden gepflanzt. Der Wald besteht heute zu 50 Prozent aus Fichte, 35 Prozent aus Eiche, 15 Prozent aus Edelkastanie und fünf Prozent aus Linde.

Im Wald bei Gundremmingen bekamen die Teilnehmer wertvolle Hinweise zur Astung von Bäumen. Foto: FBG Günzburg-Krumbach

An der Waldfläche „Kaltenbrunnen“ wurde der Waldumbau eines 40 bis 50 Jahre alten Fichtenbestandes veranschaulicht. Durch Windwurf und Käferholz wandelte sich das Bild von der reinen Fichte zu einem sehr stabilen Mischwald bestehend aus Ahorn, Eiche, Buche und Kirschen. Um dem zu dichten Fichtenbestand entgegenzuwirken, der kaum Licht und Wasser zum Waldboden ließ, wurden in den vergangenen Jahren mehrere Pflanzaktionen durchgeführt. Im Jahr 2016 wurden 425 Stieleichen und 125 Winterlinden gepflanzt, gefolgt von 750 Stieleichen, 125 Hainbuchen, 75 Kirschen und 75 Erlen im Jahr 2018. 2019 kamen weitere 475 Stieleichen, 175 Hainbuchen, 225 Bergahorn, 100 Kirschen und 25 Wildapfel hinzu. Die Förderungen halfen auch hier, so die FBG, die Kosten für den Waldbesitzer deutlich zu reduzieren.

Die Teilnehmer erhielten wertvolle Hinweise zur Astung von Bäumen, die unerlässlich für die Qualität des Holzes ist. Am Beispiel von Kirschen erläuterte Geschäftsführer Kay Reiff, dass das richtige Timing entscheidend ist, um Pilzeintritt zu verhindern und damit das Absterben des Baumes zu vermeiden. Die Zukunft der Wälder liege in den Händen der Waldbesitzer. Jeder Einzelne leiste einen wertvollen Beitrag durch gezielte Durchforstung, die Wahl der richtigen Baumarten und das Verständnis für die Bedürfnisse des Waldes. Die Aufforderung, das Gelernte in die Praxis umzusetzen, soll die Wälder widerstandsfähiger und zukunftsfähiger machen. (AZ)