Was das Sicherheitsgefühl im Kreis Günzburg beeinflusst

Bayerns Städte und Kommunen sind seit Jahren bei allen wesentlichen Eckdaten der Kriminalstatistik im bundesweiten Vergleich auf Platz eins. „Mit der niedrigsten Kriminalitätsbelastung bei gleichzeitig höchster Aufklärungsquote war Bayern 2023 im bundesweiten Vergleich erneut deutscher Meister in Sachen Innerer Sicherheit“, lobte der bayrische Innenminister Joachim Herrmann die Ergebnisse der vergangenen Auswertung. Das spiegelt das Gefühl vieler Einwohnerinnen und Einwohner wider, Ereignisse wie der Messerangriff in Solingen erschüttern jedoch auch das persönliche Sicherheitsgefühl. Wir haben unsere Leserinnen und Leser nach ihrer Einschätzung gefragt.

Zu unserem Artikel „Wie sicher sind Veranstaltungen in der Region?“ hat sich unter anderem Markus Gagstatter aus Autenried Gedanken gemacht. Er schreibt: „Ja, der Anschlag von Solingen und auch alle anderen Anschläge danach werden mein Verhalten sehr verändern. Die öffentlichen Volksfeste oder andere große Feste werde ich nicht mehr besuchen, weil es einfach keinen Spaß macht, ständig auf der Hut zu sein und mit Angriffen von irgendeinem Personenkreis zu rechnen.“ Das Günzburger Volksfest und das Leipheimer Kinderfest seien da nicht ausgenommen. Der letzte Besuch liege bei ihm bereits mehrere Jahre zurück, seitdem es Zäune und Sicherheitskontrollen gibt, mache es „weniger Spaß“, auch wenn diese Maßnahmen „sehr gerechtfertigt sind“.

Ein Anschlag wie in Solingen könnte überall passieren

Anders sieht das etwa Alexandra Rentsch, die zu unserem Aufruf auf Instagram kommentiert: „Ich fühle mich schon sehr sicher. Mei, sonst darf man die Wohnung nicht mehr verlassen... So etwas wie in Solingen kann sogar im Supermarkt oder auf der Arbeit geschehen.“ Ausreichend Platz, Taschenkontrollen und Ausweiskontrollen wären Maßnahmen, die laut einer Leserin ihr persönliches Sicherheitsgefühl bei Veranstaltungen positiv beeinflussen würden.

Sonja Jedelhauser aus Offingen hingegen schreibt: „Ich fühle mich in unserem Land nicht mehr wohl.“ Sie gehe oft mit ihren Enkeln zum Baden und finde es teils bedenklich, wie viele Menschen um sie herum kein Deutsch sprechen würden. Ähnliches schildert eine Userin auf Facebook, sie fühle sich in der Unterführung in Günzburg Richtung Volksfest unsicher.

Einen ganz anderen Punkt nennt eine Instagram-Nutzerin auf unsere Frage der Woche: „Ich fühle mich vor allem unwohl, wenn konservative Männer ihre Sprüche raushauen.“