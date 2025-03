Wie der Landkreis Günzburg ältere Menschen unterstützt

Bereits seit 2008 gibt es im Landkreis Günzburg ein seniorenpolitisches Gesamtkonzept. In den Jahren danach wurde es weiterentwickelt und den gesellschaftlichen und demografischen Veränderungen angepasst. Dabei wurden Maßnahmen empfohlen, die etablierte und funktionierende Strukturen würdigen, aber auch neue Wege in der Seniorenarbeit aufgezeigt. Vorausgegangen war eine Befragung von 3800 Landkreisbürgerinnen und -bürger (60 Jahre und älter) und Fachkräften aus den verschiedenen Pflegebereichen. In Expertenrunden wurden die Ergebnisse anschließend diskutiert und analysiert. Das Konzept wurde im Juni 2023 vom Kreistag einstimmig verabschiedet. Johannes Fischer von der Seniorenfachstelle des Landkreises berichtete jetzt im Sozialausschuss, welche Maßnahmen umgesetzt wurden und wo es noch Handlungsbedarf gibt.

