Wie geht es mit der Mülldeponie bei Unterknöringen weiter?

Plus Der Werkausschuss des Kreistags diskutierte über die Laufzeit der Unterknöringer Deponie. Kritische Töne gibt es auch wegen einer möglichen neuen Deponie am Brennberg in Burgau.

Von Walter Kaiser

Landrat Hans Reichhart versuchte, die Gemüter der Kreisrätinnen und Kreisräte aus Burgau zu beruhigen. Im Werkausschuss des Kreistags war ihm das nicht restlos gelungen. Dort war es zum wiederholten Mal um die bestehende Mülldeponie bei Unterknöringen und - das vor allem - um die geplante neue Deponie am Brennberg in der Nähe Burgaus gegangen. Weil sie die Belange der Stadt nicht ausreichend gewürdigt sahen, lehnten Eveline Kuhnert (Grüne) und Herbert Blaschke (FDP), beide sind auch Mitglieder des Burgauer Stadtrats, das neu formulierte Abfallwirtschaftskonzept des Landkreises ab. Einige Formulierungen in dem neuen Konzept dürften auch anderen in Burgau sauer aufstoßen.

