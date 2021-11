Burgau

Geplante Deponie am Brennberg: Gute Nachrichten für Burgau

Die geplante Deponie am Brennberg ist in Burgau ein heißes Thema.

Plus Es werden keine stärker belasteten Abfälle der Schadstoffklasse DKII in der geplanten Deponie am Brennberg gelagert. Wie lange geht es noch in Unterknöringen weiter?

Von Walter Kaiser

Das Wort Deponie hören die Burgauer in diesen Tagen nur ungern. Im Werkausschuss des Kreistags ist der Begriff gleich mehrfach gefallen – mit einer aus Burgauer Sicht durchaus erfreulichen Mitteilung. Nämlich im Zusammenhang mit der geplanten Deponie am Brennberg. Wie eine andere Mitteilung aufgefasst wird, ist vermutlich Ermessenssache.

