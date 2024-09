Abkochgebot in Leipheim fällt – aber nicht überall

Das Gesundheitsamt Günzburg hat das Abkochgebot im Stadtgebiet Leipheim aufgehoben. Wie das Amt mitteilte, seien am Mittwoch vom Labor die Prüfberichte zur Untersuchung des freien Chlors in den Ortsnetzteilen Leipheim, Weißingen und Riedheim eingegangen. Im Stadtgebiet Leipheim konnten demnach alle Grenzwerte eingehalten werden, sodass aufgrund der stabilen Chlorung hier das Abkochgebot nicht mehr erforderlich sei. Die Werte in den Ortsteilen Riedheim und Weißingen waren jedoch weiterhin unter dem erforderlichen Mindestwert.

Aus diesem Grund hat das Abkochgebot für Riedheim und Weißingen immer noch Bestand. Bis dieses aufgehoben werden kann, gilt auch die Allgemeinverfügung der Stadt Leipheim zur Sicherstellung der Grundversorgung mit Trinkwasser. Trinkwasser ist eines der am strengsten kontrollierten Güter der Grundversorgung, sodass hierfür die Auflagen des Gesundheitsamtes besonders hoch sind. Sobald eine Aufhebung des Abkochgebotes auch für die Ortsteile Riedheim und Weißingen erfolgt, wird die Stadt Leipheim umgehend darüber informieren.

Deswegen hatte das Gesundheitsamt das Abkochgebot angeordnet

Das Gesundheitsamt hatte nach der Abschaltung des Wasserwerks an der Donau das Abkochgebot sowie die Sicherheitschlorung des Netzes angeordnet. Grund hierfür war und ist, dass zunächst nur über einen Brunnen des Wasserwerks Fliegerhorst und die zusätzliche Anlieferung von Trinkwasser aus Langenau über Tankwagen Trinkwasser eingespeist werden konnte und dadurch eine gegenüber dem Normalzustand geringe Wassermenge im Netz vorhanden war, das zudem noch aufgrund der einseitigen Einspeisung zu veränderten Fließrichtungen führte. Dadurch sieht das Gesundheitsamt eine eventuell mögliche Verkeimungsgefahr des Netzes und hat das Abkochgebot erlassen, um insbesondere empfindlichere Personen, wie Säuglinge und Immunschwache, zu schützen. (AZ)