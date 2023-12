Bauernkrieg im Mittelpunkt einer neuen Ausstellung in Leipheim

Im Jahre 2025 gedenkt Leipheim 500 Jahren Bauernkrieg. Bereits jetzt gibt es im Heimat- und Bauernkriegsmuseum "Blaue Ente" dazu eine Ausstellung zu sehen.

Wer waren die Menschen, die vor 500 Jahren für ihre Rechte kämpften, von einer neuen gesellschaftlichen und religiösen Ordnung träumten? Der Deutsche Bauernkrieg trug sich schwerpunktmäßig 1525 im mittel- und süddeutschen Gebiet zu. Im Jahre 2025 gedenkt Leipheim 500 Jahren Bauernkrieg. Bereits jetzt gibt es als Vorbereitung darauf ab 3. Dezember im Heimat- und Bauernkriegsmuseum "Blaue Ente" die Ausstellung „Aufbruch bis zum Ende“ zu sehen. So vielfältig die Erhebungen in den einzelnen Landstrichen waren, so unterschiedlich waren auch die lokal handelnden Persönlichkeiten, die in der Wanderausstellung vorgestellt werden.

Stellvertretend für Leipheim stehen der „widerständige Pfarrer“ Jakob Wehe und der „Prediger mit Sozialbewusstsein“ Johann Eberlin von Günzburg: "Wir wissen nicht viel über die Person des Jakob Wehe, nicht einmal ein Bild vom ersten evangelischen Pfarrer der Stadt ist überliefert, auch sein Grab ist verschollen", heißt es in einer Pressemitteilung. Und doch wirkt sein Werk bis heute weiter. Bereits 1524 predigte er im Sinne der Reformation in Leipheim und wurde daraufhin suspendiert. Als sich in den Anfangstagen des Bauernkriegs der Leipheimer Haufen bildete, war er vorne mit dabei – wohl auch bei den Plünderungen im Umkreis von Leipheim. Beim Gegenschlag des Schwäbischen Bundes, der ersten Schlacht des Bauernkriegs am 4. April 1525 am Biberhaken verloren rund 5000 Bauern ihr Leben.

Leipheimer Ausstellung zeigt Flugschriften aus dem 16. Jahrhundert

Jakob Wehe kämpfte wahrscheinlich nicht, spielte aber bei der Verteidigung der Stadt eine Rolle. Er wurde verhaftet und am Tag darauf mit anderen Bauernführern hingerichtet. Sein Vetter Johann Eberlin von Günzburg, ein bedeutender, gemäßigter Reformator und ebenfalls in der Ausstellung vertreten, starb hingegen eines natürlichen Todes.

Erstmals sind in Leipheim Originale seiner Flugschriften aus dem 16. Jahrhundert zu sehen, als Leihgabe des Heimatmuseums Günzburg. Eröffnet wird die Ausstellung, die in Leipheim bis zum 19. Mai 2024 jeden Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr zu sehen ist, am 3. Dezember um 14 Uhr. Interessierte sind dazu willkommen, der Eintritt ist frei. Musikalisch untermalt wird die Eröffnung von den Leipheimer Vielharmonikern. (AZ)