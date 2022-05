Besucher benötigen Festabzeichen für das Leipheimer Kinderfest

Plus Leipheim führt ein Festabzeichen für das Kinderfest ein. Erstmals müssen Interessierte für den Besuch des Fests zahlen. Das bleibt nicht die einzige Neuerung.

Erstmals seit 2019 wird das Kinderfest in Leipheim wieder stattfinden. Die Planungen laufen nach der coronabedingten Pause bereits auf Hochtouren. Neu ist: Besucherinnen und Besucher müssen erstmals ein Festabzeichen für das Fest erwerben. Am Dienstag legte der Kultur- und Festausschuss fest, wie der Verkauf des neu eingeführten Festabzeichens laufen soll - und wie viel sie kosten sollen.