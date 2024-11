Die Schlacht von Leipheim: Hat eine Frau im Bauernkrieg gekämpft?

Dass Heimatgeschichte sehr wohl Menschen interessiert, hat man in Leipheim vergangenen Donnerstag sehen können. In den Bürgersaal des Zehntstadels mussten weitere Stühle hereingetragen werden, so viele waren gekommen, um nach 30 Jahren endlich mehr über die Skelette von Leipheim zu erfahren. Einem aufmerksamen Baggerfahren ist es zu verdanken, dass im September 1994 beim Bau der Aral-Tankstelle in der Ulmer Straße ein Massengrab entdeckt wurde und die darin enthaltenen Knochen von 26 Menschen geborgen werden konnten. Nun gibt es neue Erkenntnisse zu dem spektakulären Fund.

Die gefundenen Skelette sind Opfern der Schlacht am Biberhaken zuzuordnen, wo 5000 bewaffnete Bauern den 9500 Mann des Heers des Schwäbischen Bundes gegenüberstanden. Die Bauern versuchten zu fliehen, 4000 wurden getötet, darunter die 26, deren sterbliche Überreste über Jahrhunderte gut erhalten blieben. Nach der Entdeckung musste es schnell gehen, eine Woche später waren die Skelette in Bananenkisten, wie sich der damalige Grabungsleiter Richard Ambs erinnert, schon unterwegs in die Staatssammlung für Anthropologie nach München. Von ihrem Dornröschenschlaf wurden sie erst vergangenes Jahr von Natascha Mehler, Professorin für Archäologie des Mittelalters an der Uni Tübingen, geweckt. Umfangreiche Forschungsarbeiten begannen, deren Ergebnisse jetzt von der Archäologin in Leipheim vorgestellt wurden.

Vor 30 Jahren wurden die Skelette von Leipheim gefunden, jetzt gibt es Erkenntnisse

Warum 30 Jahre lang nichts passierte, hätte zum einen am Geld, zum anderen aber auch an mangelndem Interesse der Wissenschaft am späten Mittelalter gelegen. Mehler und ihr Team konnten es jedenfalls kaum glauben, dass die Skelette noch nicht untersucht wurden, wo doch das Land Baden-Württemberg eine große Landesausstellung zu „500 Jahre Bauernkrieg“ konzipiert hat. Ein langwieriger „Puzzle-Prozess“ begann, denn die Skelette waren in München beim Säubern durcheinander geraden. Mal waren sechs Oberschenkelknochen in einer Box, mal zwei Schädel. Alles musste sortiert werden, ehe die Wissenschaftler beginnen konnten.

Natascha Mehler, Professorin an der Uni Tübingen, präsentierte im Zehntstadel die Forschungsergebnisse über die 26 Toten aus dem Massengrab. Der damalige Grabungsleiter Richard Ambs kann sich noch gut an die Ausgrabung im Jahr 1994 erinnern. Foto: Sandra Kraus

Was verraten uns nun die Skelette über Lebensbedingungen und Krankheiten dieser Menschen, die durch die Schlacht am Biberhaken am 4. April 1525 – vor bald 500 Jahren – umgekommen sind? Schmerzfrei waren sie nicht unbedingt, die festgestellte Karies sollte noch das kleinste Problem gewesen sein. Abszesse im Kiefer, Arthrose, eine akute Knochenhautentzündung, Syphilis im fortgeschrittenen Stadium dürften laut der Archäologin für heftige Schmerzen gesorgt haben. Verheilt waren Knochenbrüche an Armen, Knochenabsplitterungen am Schädel oder abgetrennte Finger. Trotzdem zogen die Männer im Alter von 20 bis 70 Jahren in die Schlacht. Bis auf ein Individuum waren es nur Männer, diese Person ist bis heute „anthropologisch unklar“, so Mehler. Eine DNA-Analyse würde Klarheit bringen, doch diese wurde von der Staatssammlung für Anthropologie abgelehnt. Zu viel Knochenmaterial würde unwiederbringlich verloren gehen. Die Wissenschaftler hoffen jetzt das Geheimnis um das Geschlecht dieses Skeletts mithilfe von Zahnschmelz lüften zu können. Wäre es eine Frau, käme das einer kleinen Sensation gleich.

Isotopenanalyse zeigt: Einige der gefallenen Bauern stammen aus der Region

Doch stammen die menschlichen Überreste auch von Leipheimern? Diese Frage versuchten die Wissenschaftler mithilfe der Isotopenanalyse zu klären. Noch Jahrhunderte später lässt sich damit herausfinden, ob Fleisch auf dem Speiseplan stand oder wo der Mensch lebte. Isotope werden von Mensch und Tier über Nahrung und Trinkwasser aufgenommen. Zähne würden Aufschluss über die Kindheit geben, doch bei den wenigen im Massengrab gefunden Zähnen, wurde diese Methode nicht genehmigt. Erlaubt wurde die Untersuchung von 17 Proben aus Rippen und es zeigte sich, dass 16 aus der Region kamen. Doch Region muss nicht Leipheim heißen, hiermit ist ein Umkreis von 50, 100 oder 200 Kilometer gemeint. Eine Person kam von weiter weg, denn ihre Isotope weichen deutlich von denen der anderen Proben ab.

Überrascht wurde die Archäologin von der Untersuchung aber auch: „Alle waren gut ernährt. Das hätten wir so nicht erwartet. Nirgends gab es Hinweise auf Mangelernährung.“ Das sei bei Funden aus Massengräbern des Dreißigjährigen Kriegs ganz anders gewesen. Die Bauern sind den wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge mit tierischem Protein gut versorgt gewesen und hatten Fleisch von Schweinen, Geflügel und Rind zu essen. Milchprodukte und Eier konnten ebenfalls nachgewiesen werden, Fisch stand wohl selten auf dem Speiseplan. Aus heutiger Sicht würde man ihre Ernährung als „ausgewogen“ bezeichnen. 4000 Bauern sind in der Schlacht getötet worden, über 26 von ihnen weiß man heute mehr. Es ist zu vermuten, dass weitaus mehr Tote der Schlacht in Massengräbern rund um Leipheim verscharrt worden sind und dort noch immer ruhen. Es sind längst noch nicht alle Geheimnisse um die Schlacht am Biberhaken gelüftet.